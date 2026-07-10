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Vještačka inteligencija Ilona Maska zatvorila debatu: Ovo je prava istina

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ATV redakcija
10.07.2026 07:05

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Илон Маск
Foto: Tanjug/AP

Na društvenoj mreži Iks buknula je velika debata nakon što je profil "Britanski patriota" objavio listu prema kojoj je Muhamed najpopularnije muško ime za novorođenčad u većini ključnih evropskih metropola.

Na listi su se, pored Londona i Mančestera, našli Berlin, Brisel, Amsterdam, Hag i Oslo, dok je Varšava izdvojena kao izuzetak sa imenom Jan. Autor objave je uz ove podatke kratko prokomentarisao: "Remigracija ovo može lako da riješi".

Objava je brzo privukla ogromnu pažnju javnosti, a u cijelu priču se uključio i vlasnik platforme Ilon Mask.

Ilon Mask je lično reagovao na ovu viralnu objavu tako što je označio svoj sistem vještačke inteligencije Grok i postavio direktno pitanje: "Da li je ovo tačno?".

Odgovor koji je stigao od Groka pojasnio je stvarno stanje na terenu i razjasnio statističke podatke:

"Djelimično tačno", odgovorio je Grok. "Varijante imena Muhamed su na vrhu liste muških imena na nacionalnom nivou u Engleskoj i Velsu (prema zvaničnim podacima ONS za 2025. godinu: oko 6.000 dječaka nosi ovo ime, što ga čini brojem jedan već treću godinu zaredom). Takođe je broj jedan u mnogim londonskim opštinama i Mančesteru. Isto tako, ovo ime je nedavno bilo prvo i u Oslou. Najpopularnije ime u Varšavi zaista je Jan."

Međutim, vještačka inteligencija je detaljno navela i gdje su uočene netačnosti na prvobitnoj listi, otkrivajući da ipak nisu svi navedeni gradovi pali pod isti trend.

"Ali to ne važi za sve gradove sa liste: Berlin je u 2025. godini imao ime Noa na prvom mjestu (dok je Muhamed na oko šestom mjestu), u Briselu je broj jedan ime Adam (iako je Muhamed visoko kotiran), a Amsterdam i Hag takođe imaju Adama na prvom mjestu", naveo je Grok.

Vještačka inteligencija je na kraju zaključila da ovakva statistika ipak odražava stvarne demografske obrasce u pojedinim gradovima sa visokom stopom imigracije, gdje se varijante pravopisa često grupišu u zvaničnim statistikama, uz napomenu da podaci variraju u zavisnosti od godine i tačne metodologije koja se koristi za analizu.

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Tagovi :

Ilon Mask

Grok

nauka

Vještačka inteligencija

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