Francuzi slave i strahuju: Pobijedili Maroko, Mbape se povrijedio

Fudbaleri Francuske savladali su Maroko rezultatom 2:0 u utakmici u kojoj su gotovo od početka do kraja kontrolisali dešavanja na terenu.

Francuzi su od prvih minuta krenuli ofanzivno, a već u četvrtom minutu Kilijan Mbape i Dajo Upamekano zaprijetili su golu Maroka. Ipak, golman Bono bio je siguran i najavio odlično veče među stativama.

Veliku priliku Francuska je dobila u 28. minutu. Nakon intervencije video-pomoćnika sudiji (VAR), dosuđen je jedanaesterac, a odgovornost je preuzeo Mbape. Zvijezda Francuske gađala je donji desni ugao, ali je Bono pročitao njegovu namjeru i odbranio penal.

Francuska je i nakon promašenog jedanaesterca nastavila da napada. Dezire Due je u 35. minutu natjerao Bona na još jednu odličnu odbranu, dok je Lukas Dinj u sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena pogodio prečku.

Odnos udaraca u jednom trenutku bio je čak 8:0 u korist Francuske, ali se na odmor otišlo bez golova.

Pritisak Francuza konačno je urodio plodom u 60. minutu. Mbape je šutirao sa distance i zakucao loptu uz desnu stativu za vođstvo Francuske od 1:0.

Samo šest minuta kasnije pitanje pobjednika praktično je bilo riješeno. Usman Dembele je nakon odličnog dodavanja prošao kroz odbranu Maroka i preciznim udarcem pogodio donji desni ugao za 2:0.

Koliko je Francuska dominirala najbolje pokazuje podatak da je u 75. minutu odnos ukupnih udaraca bio 17:2, dok Maroko do tog trenutka nije imao nijedan šut u okvir gola.

Marokanci su u završnici pokušali da se vrate. Azedin Unahi je u 83. minutu opasno šutirao, ali je Majk Menjan sjajnom intervencijom sačuvao svoju mrežu.

Francuska je mogla i do ubjedljivije pobjede. Bredli Barkola je u 88. minutu prošao nekoliko protivničkih igrača i šutirao u donji lijevi ugao, ali je Bono još jednom fantastično odbranio. Golman Maroka zaustavio je i Žan-Filipa Matetu u situaciji jedan na jedan u sudijskoj nadoknadi.

Jedina loša vijest za Francuze mogla bi da bude povreda Mbapea. On je u 77. minutu zatražio ljekarsku pomoć i morao je da napusti teren, a zamijenio ga je Mateta.

Do kraja nije bilo promjene rezultata, pa je Francuska slavila sa 2:0.