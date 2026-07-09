Haos u taboru Norveške pred istorijski meč

Uoči četvrtfinala Svjetskog prvenstva protiv Engleske, u taboru Norveške vladaju problemi koji remete pripreme te reprezentacije za istorijski meč.

Ekipa je poslije samo jedne noći napustila hotel u Majamiju u kojem je bila smještena zbog nezadovoljstva uslovima, a dodatni problem predstavlja i stomačni virus koji je pogodio dio ekipe.

Norveški reprezentativci, predvođeni Erlingom Halandom, prvobitno su bili smješteni u hotelu u Fort Loderdejlu, ali su zbog više zamerki odlučili da promijene bazu.

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Kako prenose britanski i norveški mediji, igračima i stručnom štabu smetali su buka sa obližnjeg gradilišta i prometnog puta, nedostatak zajedničke prostorije za sastanke, udaljenost od plaže, kao i primjedbe na higijenu.

Kapiten Martin Edegor rekao je da su u reprezentaciji željeli da obezbijede najbolje moguće uslove za pripremu jedne od najvažnijih utakmica u novijoj istoriji norveškog fudbala.

"Bilo je nekoliko stvari koje su mogle da budu bolje, pa smo reagovali. Cilj nam je da optimizujemo uslove i što spremniji dočekamo četvrtfinale", rekao je Edegor.

Selektor Stole Solbaken istakao je da je bilo previše sitnih problema koji su uticali na svakodnevni rad ekipe.

"Želimo da budemo zajedno kao tim i da imamo adekvatan prostor za sastanke. FIFA je pokazala razumijevanje i pomogla nam da pronađemo bolje rješenje", rekao je Solbaken.

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Norveška reprezentacija se potom preselila u hotel "For Sizons" na plaži, a troškove preseljenja i novog smještaja privremeno je pokrio Fudbalski savez Norveške, uz očekivanje da će FIFA naknadno refundirati izdatke.

Pored problema sa smještajem, Norvežani se suočavaju i sa zdravstvenim poteškoćama. Golman Orjan Niland potvrdio je da se u timu pojavila stomačna viroza, zbog koje ovih dana ljekarski tim ima pune ruke posla.

"Tačno je da imamo problema. Nemam pojma šta će biti. Nadamo se da će svi biti spremni za utakmicu protiv Engleske", rekao je Niland, prenosi "B92".

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Problemi sa bolešću pratili su Norvešku i ranije tokom turnira. Napadač Jergen Strand Larsen propustio je prvu utakmicu zbog temperature, dok Markus Holmgren Pedersen nije igrao protiv Brazila zbog viroze.

Solbaken je naveo da je u ekipi bilo i kašlja, ali da se nada da će svi igrači biti spremni za četvrtfinalni duel.

Norveška je plasman među osam najboljih obezbijedila pobjedom nad Brazilom rezultatom 2:1, a tokom turnira tim je putovao između više američkih gradova, što su norveški mediji takođe naveli kao jedan od faktora koji je dodatno iscrpio reprezentaciju.