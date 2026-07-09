Pojavila se još jedna Halandova "izgubljena sestra": Oglasila se golgeter

Poslije Anastasije Kostromitin (24) iz Moskve, koja je postala viralna zbog nevjerovatne sličnosti sa njim, sada je pažnju korisnika društvenih mreža privukla još jedna djevojka.

Influenserka Ema Kejt Vilman postala je poznata na društvenim mrežama zahvaljujući snimcima u kojima pokazuje kako da napravite različite pletenice i repove. Međutim, njena plava kosa nedavno je privukla pažnju javnosti iz sasvim neočekivanog razloga.

Od početka Svetskog prvenstva u fudbalu, hiljade korisnika u komentarima upoređuju je sa norveškim fudbalerom Erlingom Halandom. Iako je u početku bila iznenađena, Vilman je u potpunosti prihvatila šalu da je Halandova "bliznakinja", a u sve se uključio i sam fudbaler, piše People.

Preplavili je komentari

Od početka Svetskog prvenstva komentari ispod objava Eme Kejt Vilman puni su poruka ljudi koji tvrde da nevjerovatno liči na norvešku fudbalsku zvezdu. Neki su 24-godišnju influenserku u šali nazivali Halandovom davno izgubljenom sestrom, dok su joj se drugi obraćali kao da je ona zapravo 25-godišnji napadač.

"Dobra utakmica večeras, prijatelju", napisao je jedan korisnik Instagrama ispod njenog snimka.

Drugi je dodao: "Onaj tvoj lagani zalet za drugi gol bio je ludilo, srećno protiv Engleske!"

Prihvatila je šalu

Vilman je u početku kroz šalu pokazala da je zbunjena poređenjima. U snimku objavljenom 5. jula našalila se da je njen "najbolji dvojnik" zapravo muškarac fudbaler.

"Bez uvrede za Halanda, ali ja sam samo djevojka iz Čarlstona", rekla je.

Sličnost dodatno ističe činjenica da i Haland, baš kao i ona, svoju svijetlu kosu često nosi u pletenicama, naročito tokom utakmica. Otkako su počeli da je porede s njim, Vilman se priključila šali i počela da pravi neke od njegovih prepoznatljivih frizura. U jednom snimku isplela je dvije pletenice poput njegovih, a zatim je napravila i njegovu čuvenu punđu.

Javio se i sam Haland

Početkom nedjelje u celu priču uključio se i sam Erling Haland. Komentarisao je video u kojem Vilman pokazuje kako se pravi francuska pletenica, a koji je izdvojila na vrhu svog Instagram profila, gdje je prati više od 146.000 ljudi. Zbog ogromne pažnje tokom Svjetskog prvenstva dobila je i hiljade novih pratilaca, dok je na TikToku prati više od 414.000 ljudi.

Halandov komentar bio je kratak – "Ćao" – ali je prikupio više od dva miliona lajkova, dok u njegovi i njeni fanovi oduševljeno reagovali što je i on prihvatio šalu.

U razgovoru za People, Vilman je rekla da joj je cijelo iskustvo i dalje "nestvarno".

"Nikada ne bih pomislila da će me pravljenje pletenica dovesti do toga da me milioni ljudi upoređuju sa Erlingom Halandom. Bilo je nevjerovatno gledati kako se internet zabavlja, a kada sam videla Erlingov komentar na svom snimku, sve je postalo još nestvarnije", rekla je influenserka.

"Kao kreator sadržaja nikada ne znate šta će se ljudima dopasti, zato sam zahvalna što su ovo tako lepo prihvatili i što su se usput dobro zabavili."

Moguć susret uživo

Vilman će ovog vikenda sa tribina navijati za Halanda dok Norveška bude igrala protiv Engleske u Majamiju, pa postoji velika mogućnost da će uskoro upoznati svog "dvojnika".

"Bilo bi baš smiješno da se posle svega ovoga zaista sretnemo uživo", zaključila je, prenosi B92.