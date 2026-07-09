Logo
Large banner

Pojavila se još jedna Halandova "izgubljena sestra": Oglasila se golgeter

Autor:

ATV redakcija
09.07.2026 13:10

Komentari:

0
Норвешки Ерлинг Халанд (9) реагује након што је постигао први гол за свој тим током утакмице осмине финала Свjетског првенства у фудбалу између Бразила и Норвешке у Ист Радерфорду, Њу Џерзи, близу Њујорка, у недjељу, 5. јула 2026.
Foto: Tanjug/AP Photo/Frank Franklin II

Erling Haland je, bar na internetu, dobio još jednu "izgubljenu sestru".

Poslije Anastasije Kostromitin (24) iz Moskve, koja je postala viralna zbog nevjerovatne sličnosti sa njim, sada je pažnju korisnika društvenih mreža privukla još jedna djevojka.

Influenserka Ema Kejt Vilman postala je poznata na društvenim mrežama zahvaljujući snimcima u kojima pokazuje kako da napravite različite pletenice i repove. Međutim, njena plava kosa nedavno je privukla pažnju javnosti iz sasvim neočekivanog razloga.

Od početka Svetskog prvenstva u fudbalu, hiljade korisnika u komentarima upoređuju je sa norveškim fudbalerom Erlingom Halandom. Iako je u početku bila iznenađena, Vilman je u potpunosti prihvatila šalu da je Halandova "bliznakinja", a u sve se uključio i sam fudbaler, piše People.

Preplavili je komentari

Od početka Svetskog prvenstva komentari ispod objava Eme Kejt Vilman puni su poruka ljudi koji tvrde da nevjerovatno liči na norvešku fudbalsku zvezdu. Neki su 24-godišnju influenserku u šali nazivali Halandovom davno izgubljenom sestrom, dok su joj se drugi obraćali kao da je ona zapravo 25-godišnji napadač.

"Dobra utakmica večeras, prijatelju", napisao je jedan korisnik Instagrama ispod njenog snimka.

Drugi je dodao: "Onaj tvoj lagani zalet za drugi gol bio je ludilo, srećno protiv Engleske!"

Prihvatila je šalu

Vilman je u početku kroz šalu pokazala da je zbunjena poređenjima. U snimku objavljenom 5. jula našalila se da je njen "najbolji dvojnik" zapravo muškarac fudbaler.

"Bez uvrede za Halanda, ali ja sam samo djevojka iz Čarlstona", rekla je.

Sličnost dodatno ističe činjenica da i Haland, baš kao i ona, svoju svijetlu kosu često nosi u pletenicama, naročito tokom utakmica. Otkako su počeli da je porede s njim, Vilman se priključila šali i počela da pravi neke od njegovih prepoznatljivih frizura. U jednom snimku isplela je dvije pletenice poput njegovih, a zatim je napravila i njegovu čuvenu punđu.

Javio se i sam Haland

Početkom nedjelje u celu priču uključio se i sam Erling Haland. Komentarisao je video u kojem Vilman pokazuje kako se pravi francuska pletenica, a koji je izdvojila na vrhu svog Instagram profila, gdje je prati više od 146.000 ljudi. Zbog ogromne pažnje tokom Svjetskog prvenstva dobila je i hiljade novih pratilaca, dok je na TikToku prati više od 414.000 ljudi.

Halandov komentar bio je kratak – "Ćao" – ali je prikupio više od dva miliona lajkova, dok u njegovi i njeni fanovi oduševljeno reagovali što je i on prihvatio šalu.

U razgovoru za People, Vilman je rekla da joj je cijelo iskustvo i dalje "nestvarno".

"Nikada ne bih pomislila da će me pravljenje pletenica dovesti do toga da me milioni ljudi upoređuju sa Erlingom Halandom. Bilo je nevjerovatno gledati kako se internet zabavlja, a kada sam videla Erlingov komentar na svom snimku, sve je postalo još nestvarnije", rekla je influenserka.

"Kao kreator sadržaja nikada ne znate šta će se ljudima dopasti, zato sam zahvalna što su ovo tako lepo prihvatili i što su se usput dobro zabavili."

Moguć susret uživo

Vilman će ovog vikenda sa tribina navijati za Halanda dok Norveška bude igrala protiv Engleske u Majamiju, pa postoji velika mogućnost da će uskoro upoznati svog "dvojnika".

"Bilo bi baš smiješno da se posle svega ovoga zaista sretnemo uživo", zaključila je, prenosi B92.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Erling Haland

Norveška

Mundijal 2026

Svjetsko prvenstvo 2026

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Плажа

Svijet

Novo pravilo na plažama podijelilo turiste: Mnogi smatraju da je otišlo predaleko

1 h

0
бошњачки члан Предсједништва БиХ Денис Бећировић

BiH

Dokument koji potvrđuje kako su iz Bećirovićevog kabineta obmanuli Komisiju za očuvanje nacionalnih spomenika

1 h

0
Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић за говорницом

Republika Srpska

Stevandić: Krivična prijava protiv Crnatka i Vukanovića

1 h

7
Млади лук очишћен и опран стоји на столу

Fudbal

Kakav Mesi, mladi luk je apsolutna senzacija Svjetskog prvenstva

1 h

0

Više iz rubrike

Млади лук очишћен и опран стоји на столу

Fudbal

Kakav Mesi, mladi luk je apsolutna senzacija Svjetskog prvenstva

1 h

0
Ана Каспариан, америчка новинарка: Босна и Херцеговина су двије мале државе

Fudbal

Američka novinarka: Bosna i Hercegovina su dvije male države

1 h

1
Туча навијача Аргентине и Колумбије

Fudbal

Isplivao snimak brutalne tuče tokom utakmice na Svjetskom prvenstvu

5 h

0
Потрес у Португалу: Роналдо отишао, Мартинез смијењен

Fudbal

Potres u Portugalu: Ronaldo otišao, Martinez smijenjen

15 h

0
Small banner

  • Najnovije

13

49

Nemedicinskom kadru UKC-a Srpske dodatak od 150 maraka

13

44

Dosta je bilo natezanja sa novcem: Ova četiri znaka Zodijaka uskoro pune novčanike

13

43

Masovna eutanazija svinja u Hrtkovcima

13

43

Poznato kada na teren izlaze Đoković i Siner

13

39

Neki su već pogriješili, nemojte i vi: Detaljno objašnjenje o povratu PDV-a

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Medium banner