Logo

Novo pravilo na plažama podijelilo turiste: Mnogi smatraju da je otišlo predaleko

Autor:

ATV redakcija
09.07.2026 12:56

Komentari:

0
Плажа
Foto: pexels/WANG Jared

Na pojedinim privatnim plažama u italijanskoj regiji Apuliji vodi se žestoka polemika zbog namjere vlasnika kupališta da gostima zabrane konzumiranje hrane i pića koje su donijeli od kuće.

Ovakva praksa izazvala je burne reakcije turista, ali i lokalnih vlasti.

Pojedini vlasnici privatnih plaža, od Gargana do Salenta, žele da uvedu pravilo prema kojem gosti neće moći da pod suncobranima jedu hranu i piju piće koje su sami donijeli.

Kao razlog navode zaštitu prihoda svojih barova i restorana, ali i očuvanje imidža kupališta.

Porodice kriju sendviče u torbama

Nova pravila posebno su pogodila porodice sa djecom.

Jedna majka iz Viestea ispričala je za italijanske medije da na plažu dolazi sa sendvičima i fokačom koje krije u torbi kako bi izbjegla neprijatnosti na ulazu.

"Na našoj plaži zabranjeno je unositi hranu od kuće i jesti je ispod suncobrana", rekla je ona.

Reagovao predsjednik regije

Zbog cijele situacije oglasio se predsednik italijanske regije Apulija Antonio Dekaro, koji je oštro kritikovao vlasnike plaža.

On je istakao da su cijene ležaljki i suncobrana već veoma visoke i ocenio da nije prihvatljivo očekivati da gosti moraju da kupuju hranu isključivo u barovima i restoranima na plaži.

Млади лук

Fudbal

Kakav Mesi, mladi luk je apsolutna senzacija Svjetskog prvenstva

"More je opšte dobro i ne sme postati luksuz", poručio je Dekaro.

Podsjetio je da pravila u Apuliji već postoje i da je od 2019. godine na plažama zabranjena upotreba jednokratne plastike. Gosti koji donesu hranu od kuće dužni su da koriste biorazgradivi pribor i ambalažu, ali propisi ne zabranjuju unošenje hrane.

Šta kaže zakon?

Podršku turistima pružilo je i Nacionalno udruženje potrošača Italije, koje navodi da vlasnici privatnih kupališta nemaju pravo da zabrane gostima unošenje sopstvene hrane i pića.

Kako ističu, koncesije koje dobijaju odnose se na pružanje usluga na plaži, poput iznajmljivanja ležaljki i suncobrana, ali ne i na ugostiteljske usluge.

Zbog toga, navode iz udruženja, kontrole torbi ili primoravanje gostiju da kupuju hranu i piće isključivo u plažnim barovima nisu dozvoljeni, prenosi Hojte.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Italija

Ljetovanje

ljeto 2026

pravila

Komentari (0)

Pročitajte više

Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић за говорницом

Republika Srpska

Stevandić: Krivična prijava protiv Crnatka i Vukanovića

1 h

8
Млади лук очишћен и опран стоји на столу

Fudbal

Kakav Mesi, mladi luk je apsolutna senzacija Svjetskog prvenstva

1 h

0
Ротација на возилу хитне помоћи.

Srbija

Vozio u rikverc pa pregazio kolegu, nije mu bilo spasa

1 h

0
Бони Тајлер, пјевачица

Scena

Od ovoga je umrla diva Boni Tajler: Simptomi ne smiju da se ignorišu

1 h

0

Više iz rubrike

врућина висока температура

Svijet

Užas u Njemačkoj: Toplotni talas odnio više od 5.000 života

2 h

0
беба и мајка руке

Svijet

Internet eksplodirao: Ljudi šokirani čime majka hrani dijete, pršte optužbe

3 h

0
Ормуски мореуз

Svijet

Iran napao američke baze, sirene odjeknule u više država

3 h

0
Жена узима бебу из кољевке.

Svijet

Godinama je krišom ubijala bebe, a jedna bilješka ledi krv: Ja sam zlo...

3 h

0

  • Najnovije

13

49

Nemedicinskom kadru UKC-a Srpske dodatak od 150 maraka

13

44

Dosta je bilo natezanja sa novcem: Ova četiri znaka Zodijaka uskoro pune novčanike

13

43

Masovna eutanazija svinja u Hrtkovcima

13

43

Poznato kada na teren izlaze Đoković i Siner

13

39

Neki su već pogriješili, nemojte i vi: Detaljno objašnjenje o povratu PDV-a

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima