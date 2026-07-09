Od ovoga je umrla diva Boni Tajler: Simptomi ne smiju da se ignorišu

Vijest o smrti Boni Tajler izazvala je brojne reakcije, a prema navodima koji su se pojavili u javnosti, uzrok je bila perforacija crijeva - teško i potencijalno životno ugrožavajuće stanje koje zahtjeva hitnu medicinsku pomoć.

Iako mnogi bol u stomaku često pripisuju prolaznim tegobama, stručnjaci upozoravaju da određeni simptomi ne smiju da se ignorišu. Kada dođe do pucanja zida creva, sadržaj iz digestivnog trakta može da dospe u trbušnu duplju i izazove ozbiljnu infekciju.

Bez pravovremenog lečenja, perforacija crijeva može dovesti do upale potrbušnice, sepse i otkazivanja organa.

Šta se događa kada crijevo pukne?

Perforacija crijeva nastaje kada se na zidu tankog ili debelog crijeva pojavi otvor. Kroz taj otvor bakterije i sadržaj iz crijeva mogu da prodru u trbušnu šupljinu, gdje organizam reaguje snažnom upalom.

Jedna od najopasnijih posljedica je peritonitis - upala potrbušnice, tanke opne koja oblaže unutrašnjost stomaka i organe u njemu.

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Ovo stanje može brzo da napreduje, zbog čega ljekari perforaciju creva smatraju hitnim stanjem koje zahteva brzu dijagnozu i odgovarajuće liječenje.

Koji su najčešći uzroci perforacije crijeva?

Do pucanja zida creva može doći iz različitih razloga. Najčešći uzroci uključuju:

divertikulitis, odnosno upalu malih kesastih proširenja na zidu debelog crijeva; zapaljenske bolesti crijeva, poput Kronove bolesti i ulceroznog kolitisa; povrede stomaka; određene infekcije; začepljenje crijeva; komplikacije nakon medicinskih procedura ili operacija; tumorske promjene na crijevima, prenosi Ona.

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U pojedinim slučajevima perforacija može nastati naglo, čak i kada ranije nisu postojali jasni simptomi. Zbog toga je važno obratiti pažnju na promjene koje tijelo šalje.