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Od ovoga je umrla diva Boni Tajler: Simptomi ne smiju da se ignorišu

Autor:

ATV redakcija
09.07.2026 12:45

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Бони Тајлер, пјевачица
Foto: AP Photo/Alastair Grant, File / Tanjug

Vijest o smrti Boni Tajler izazvala je brojne reakcije, a prema navodima koji su se pojavili u javnosti, uzrok je bila perforacija crijeva - teško i potencijalno životno ugrožavajuće stanje koje zahtjeva hitnu medicinsku pomoć.

Iako mnogi bol u stomaku često pripisuju prolaznim tegobama, stručnjaci upozoravaju da određeni simptomi ne smiju da se ignorišu. Kada dođe do pucanja zida creva, sadržaj iz digestivnog trakta može da dospe u trbušnu duplju i izazove ozbiljnu infekciju.

Bez pravovremenog lečenja, perforacija crijeva može dovesti do upale potrbušnice, sepse i otkazivanja organa.

Šta se događa kada crijevo pukne?

Perforacija crijeva nastaje kada se na zidu tankog ili debelog crijeva pojavi otvor. Kroz taj otvor bakterije i sadržaj iz crijeva mogu da prodru u trbušnu šupljinu, gdje organizam reaguje snažnom upalom.

Jedna od najopasnijih posljedica je peritonitis - upala potrbušnice, tanke opne koja oblaže unutrašnjost stomaka i organe u njemu.

Бони Тајлер

Scena

Ko je bila Boni Tajler? Dva puta mijenjala ime zbog karijere

Ovo stanje može brzo da napreduje, zbog čega ljekari perforaciju creva smatraju hitnim stanjem koje zahteva brzu dijagnozu i odgovarajuće liječenje.

Koji su najčešći uzroci perforacije crijeva?

Do pucanja zida creva može doći iz različitih razloga. Najčešći uzroci uključuju:

divertikulitis, odnosno upalu malih kesastih proširenja na zidu debelog crijeva; zapaljenske bolesti crijeva, poput Kronove bolesti i ulceroznog kolitisa; povrede stomaka; određene infekcije; začepljenje crijeva; komplikacije nakon medicinskih procedura ili operacija; tumorske promjene na crijevima, prenosi Ona.

Бони Тајлор

Scena

Umrla Boni Tajler

U pojedinim slučajevima perforacija može nastati naglo, čak i kada ranije nisu postojali jasni simptomi. Zbog toga je važno obratiti pažnju na promjene koje tijelo šalje.

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Boni Tajler

pjevačica Boni Tajler

Preminula Boni Tajler

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