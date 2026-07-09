Umrla Boni Tajler

Autor:ATV redakcija
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Velška pop pjevačica Boni Tajler preminula je u 76. godini, javio je Bi-Bi-Si.
U izvještaju se navodi da je Tajlerova preminula sinoć u bolnici u Portugaliji.
Tajlerova je u maju hitno prebačena u bolnicu u Faru, u Portugalu, na hitnu operaciju crijeva i stavljena je u indukovanu komu kako bi joj se pomoglo u oporavku.
Njen portparol je prošlog mjeseca rekao da ona više nije u komi, ali da je i dalje veoma loše i da se nalazi na odjeljenju za intenzivnu njegu, prenosi Srna.
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