Umrla Boni Tajler

U izvještaju se navodi da je Tajlerova preminula sinoć u bolnici u Portugaliji.

Tajlerova je u maju hitno prebačena u bolnicu u Faru, u Portugalu, na hitnu operaciju crijeva i stavljena je u indukovanu komu kako bi joj se pomoglo u oporavku.

Njen portparol je prošlog mjeseca rekao da ona više nije u komi, ali da je i dalje veoma loše i da se nalazi na odjeljenju za intenzivnu njegu, prenosi Srna.