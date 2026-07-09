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Umrla Boni Tajler

Autor:

ATV redakcija
09.07.2026 11:34

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пјевачица и рок звијезда Бони Тајлор
Foto: YouTube/printscreen

Velška pop pjevačica Boni Tajler preminula je u 76. godini, javio je Bi-Bi-Si.

U izvještaju se navodi da je Tajlerova preminula sinoć u bolnici u Portugaliji.

Tajlerova je u maju hitno prebačena u bolnicu u Faru, u Portugalu, na hitnu operaciju crijeva i stavljena je u indukovanu komu kako bi joj se pomoglo u oporavku.

Njen portparol je prošlog mjeseca rekao da ona više nije u komi, ali da je i dalje veoma loše i da se nalazi na odjeljenju za intenzivnu njegu, prenosi Srna.

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Boni Tajler

Preminula Boni Tajler

Pjevačica

pjevačica Boni Tajler

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