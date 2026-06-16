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Boni Tajler se probudila iz kome

Autor:

ATV
16.06.2026 09:58

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пјевачица и рок звијезда Бони Тајлор
Foto: YouTube/printscreen

Britanska rok legenda, Boni Tajler, probudila se iz kome. Pjevačica poznata po planetarnom hitu „Total Eclipse of the Heart“ i dalje vodi tešku borbu za zdravlje, ali iz bolnice konačno stižu prve pozitivne vijesti.

Oglasio se menadžment

Kako je menadžment pjevačice saopćio za njemački BILD, Boni više nije u komi. Ipak, njeno stanje je i dalje ozbiljno, a nalazi se na intenzivnoj njezi u bolnici u portugalskom gradu Faro.

"Boni više nije u komi, ali je i dalje teško bolesna. Iako se njeno stanje poboljšava, proces oporavka teče sporo", navodi se u saopštenju njenog tima.

"Ljekari su i dalje optimistični i vjeruju da će se uspješno oporaviti, ali za to će biti potrebno vrijeme", istakli su.

Zdravstveni problemi uticali su i na njen koncertni raspored. Menadžment je bio prinuđen da otkaže ili pomjeri sve preostale nastupe tokom ljeta, odnosno sve planirane koncerte do kraja avgusta.

Бони Тајлер

Scena

Pjevačica Boni Tajler u indukovanoj komi

Vraća se na scenu

Pjevačicin tim vjeruje da bi se Boni Tajler mogla vratiti na scenu već tokom jeseni.

"Trenutno vjerujemo da će jesenji koncerti biti održani prema planu", poručili su iz menadžmenta.

Porodica i tim legendarne pjevačice zahvalili su obožavaocima širom svijeta na ogromnoj podršci i brojnim porukama koje svakodnevno pristižu.

"Želimo da zahvalimo svima na velikoj podršci i saosjećanju koje stiže iz cijelog svijeta", naglasili su i dodali da je muzička zvijezda upoznata sa svim željama za brzo ozdravljenje, te da joj to mnogo znači u ovim teškim trenucima, piše Avaz

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Boni Tajler

probudila se iz kome

Pjevačica

rok zvijezda

ljekari

bolnica

liječenje

nastup

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