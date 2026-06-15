Aco Pejović: Ljudi vide auto i kuću, a ne troškove

Jedna od najvećih zvijezda Aco Pejović, otkrio je koliko slika o jednoj javnoj ličnosti i njenim prihodima može da bude iskrivljena u javnosti, i koliko stvari publika nema prilike da vidi.

U emisiji "Grand Specijal" Pejović je otkrio na koji način funkcioniše jedan pjevač sa bendom, koji nastupa širom Evrope, i koliko izdataka ima da bi se organizovao nastup ili veći koncert.

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"U mojoj stalnoj postavi ima 12 ljudi, znači 12 porodica da kažemo živi od te plate. Kada su veći koncerti u pitanju taj broj nije dva puta veći, nego tri do četiri puta veći", rekao je pjevač pa dodao:

"Gdje su putevi, vozači, hoteli, avionske karte, pr služba? Sve to tako izgleda na prvi pogled lijepo, fino, da zarađuješ sve, ali zaista niko ne vidi te troškove i realizaciju svega. Ljudi samo vide ono sa strane, koji auto voziš, da li si kupio kuću, i koliko koštaju cipele".

/Grand/