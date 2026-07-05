Oglasio se Blanuša nakon što je Stanivuković odustao od kandidature

Predsjendik SDS-a Branko Blanuša oglasio se nakon što je predsjednik PSS-a Draško Stanivuković odustao od kandidature za predsjednika Republike Srpske.

On se zahvalio Stanivukoviću na ovoj odluci.

"Želim iskreno da se zahvalim Drašku Stanivukoviću i Pokretu Sigurna Srpska na odgovornoj odluci da mi pruže podršku kao kandidatu opozicije za predsjednika Republike Srpske", objavio je Blanuša.

"Sada se okrećemo ka 4. oktobru", poručio je Blanuša.

Podsjetimo, lider Pokreta Sigurna Srpska i gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković donio je konačnu odluku uoči opštih izbora – neće biti kandidat ni za predsjednika Republike Srpske ni za srpskog člana Predsjedništva BiH.