Otkriveno kada se Milan Stanković vraća na scenu

Pjevačica Rada Manojlović otkrila je šta joj je Milan Stanković rekao o svom povratku na scenu, ali i poruku koju je uputio medijima i fanovima.

Iako Milan Stanković godinama nije bilo u javnosti, interesovanje za njegovu karijeru i dalje ne jenjava.

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Posljednjih nekoliko mjeseci sve češće se priča o njegovom povratku na muzičku scenu, a kako se navodi, pjevač za jesen priprema novi album.

Njegova bivša djevojka Rada Manojlović otkrila je šta joj je pjevač rekao o tome.

– Opet mene pitate?! Rekao mi je da vam prenesem da će vam se obratiti kada za to dođe vrijeme. Kako može da izdrži?! Ja ne znam, ja bih iz zemlje izašla kao krtica. Ja bih rekla da nam je jesen jako rano – rekla je Rada u emisiji “Premijera Vikend-Specijal” i dodala:

– Ja nisam čula nijednu pesmu, a ako je istina da ima album, a da mi nije zucnuo ništa o tome, a ja njemu šaljem sve moje na referat, onda… – izjavila je Rada Manojlović.

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Inače, tokom godina provedenih daleko od reflektora, o Stankoviću su kružile brojne priče.

Pisalo se da je želio da se zamonaši, često je obilazio manastire i vrijeme posvećivao duhovnom miru.

Njegovom povratku nisu se obradovali samo fanovi, već i brojne kolege poput Rade, ali i Vesne Zmijanac koja je otkrila da već godinama ubjeđuje Stankovića da snimi album.