Jagnjetina konačno jeftinija: Pogledajte zašto je sad treba kupovati

Završila se sezona proljetnih slava i i velikih praznika, pa je i potražnja za jagnjetinom naglo opala. Tako ni uzgajivači nisu imali kud, već da spuste cijenu žive vage.

Uoči Đurđevdana i prvomajskih proslava, na tržištu je vladalo pravo “ludilo”. Kilogram žive vage jagnjadi tada je prelazio i 12 KM, a pojedini uzgajivači su maksimalno koristili ogromnu potražnju kako bi diktirali sopstvene uslove prodaje.

Ipak, praznična trpeza je prošla, a sa njom je splasnuo i nalet kupaca, pa su cijene pretrpjele ozbiljan pad.

Za sve one koji planiraju neku manju porodičnu večeru ili proslavu, trenutni period je idealan za kupovinu. Kilogram žive vage jagnjadi kod pojedinih uzgajivača sada se može pronaći već za 9 KM, dok se na stočnim pijacama i u oglasima najčešće trguje po cijeni od 10 KM za kilogram.

Uzgajivači sa kojima smo razgovarali ističu da ih ovaj pad nije iznenadio, jer se radi o scenariju koji se na našim prostorima ponavlja gotovo svake godine.

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“Najveća potražnja za jagnjićima je tradicionalno u proljeće, pred Đurđevdan, kada se masovno organizuju porodična okupljanja, slave i izleti. Tada cijene divljaju i rastu bukvalno iz sedmice u sedmicu. Međutim, čim prođu ovi datumi, potražnja drastično slabi, pa samim tim pada i cijena na terenu“, objašnjavaju uzgajivači za BL portal.

Zatišje pred novi ljetni nalet

Trenutno stanje na tržištu domaći proizvođači opisuju kao svojevrsno zatišje. Ipak, ukoliko planirate neku proslavu u narednim mjesecima, uzgajivači šalju upozorenje – ovo pojeftinjenje je samo privremenog karaktera.

“Već od jula i avgusta ulazimo u novu fazu. Kreće udarna sezona svadbi, krštenja, ali i tradicionalnih seoskih zborova i raznih drugih proslava. Tada interesovanje za pečenjem ponovo skače u nebesa, pa građani moraju biti spremni na to da će doći i do novog rasta cijena jagnjadi“, iskreni su uzgajivači.