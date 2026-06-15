Sutra sunčano, temperatura do 31 stepen

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra se očekuje pretežno sunčano i toplije vrijeme, uz dnevnu temperaturu vazduha do 31 stepen Celzijusov.

Jutro će biti promjenljivo oblačno i uglavnom suvo, a slaba kiša je moguća samo još ponegdje na jugoistoku, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana pretežno sunčano i toplije uz umjerenu oblačnost, poslije podne od jugozapada ka jugu i istoku očekuje se razvoj oblaka koji će ponegdje donijeti kišu i pljuskove sa grmljavinom, dok je u večernjim časovima prolazna kiša moguća i ponegdje na sjeveru.

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Jutarnja temperatura vazduha biće od devet do 15, na jugu oko 18 stepeni, a dnevna od 24 do 31, u višim predjelima 19 stepen Celzijusovih.

Duvaće slab vjetar, sjevernog i sjeveroistočnog smjera, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, prenosi Srna.