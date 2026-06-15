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U srijedu bez struje 6.000 potrošača u centru Bijeljine

Autor:

ATV
15.06.2026 13:29

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У сриједу без струје 6.000 потрошача у центру Бијељине
Foto: ATV

U Bijeljini će u srijedu, 17. juna, bez električne energije biti 6.000 potrošača u širem centru grada i 1.500 potrošača u Semberiji tokom godišnjeg remonta trafostanice "Čađavica" i pripadajućih dalekovoda, saopšteno je iz "Elektro-Bijeljine".

Najavljeno je da će od 8.00 do 16.00 časova bez električne energije biti potrošači u naseljima Donja Čađavica, Gornja Čađavica, Srednji Dragaljevac, Gornji Dragaljevac, Ljeljenča, u dijelu Velike Obarske - Bukovica, Šubarići i Tabašnica i u dijelu Srednje Čađavice – Žestik, prenosi Srna.

Potrošači koji se snabdijevaju sa dalekovoda "Crnjelovo" i "Dragaljevac" zbog promjene uklopnog stanja električnu energiju neće imati od 8.00 do 9.00 časova i od 15.00 do 16.00 časova.

Godišnji remont biće obavljen na dalekovodima "Bolnica", "Centar" i "Ekonomija".

Detaljan spisak naselja i ulica koji će u srijedu biti bez električne energije tokom najavljenih radova objavljen je na sajtu "Elektro-Bijeljine".

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