Danas taktička vježba na području Laktaša

Iz MUP-a je saopšteno da bi vježba, koja će biti realizovana od 12.00 do 15.00 časova, mogla privući pažnju građana koji se nađu u blizini lokacije, te obavještavaju građane da ne postoji nikakva opasnost za slučajne prolaznike i da nema razloga za uznemirenost.

Vježbu izvodi Centar za obuku sa pripadnicima Specijalne antiterorističke jedinice.