Danas taktička vježba na području Laktaša

Autor:ATV
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Ministarstvo unutrašnjih poslova /MUP/ Republike Srpske danas će na području naselja Bukovica, grad Laktaši, realizovati taktičku vježbu.
Iz MUP-a je saopšteno da bi vježba, koja će biti realizovana od 12.00 do 15.00 časova, mogla privući pažnju građana koji se nađu u blizini lokacije, te obavještavaju građane da ne postoji nikakva opasnost za slučajne prolaznike i da nema razloga za uznemirenost.
Vježbu izvodi Centar za obuku sa pripadnicima Specijalne antiterorističke jedinice.
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