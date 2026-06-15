Logo

Danas taktička vježba na području Laktaša

Autor:

ATV
15.06.2026 09:17

Komentari:

0
Француска жандармерија у Републици Српској
Foto: Ustupljena fotografija

Ministarstvo unutrašnjih poslova /MUP/ Republike Srpske danas će na području naselja Bukovica, grad Laktaši, realizovati taktičku vježbu.

Iz MUP-a je saopšteno da bi vježba, koja će biti realizovana od 12.00 do 15.00 časova, mogla privući pažnju građana koji se nađu u blizini lokacije, te obavještavaju građane da ne postoji nikakva opasnost za slučajne prolaznike i da nema razloga za uznemirenost.

Vježbu izvodi Centar za obuku sa pripadnicima Specijalne antiterorističke jedinice.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

taktička vježba

MUP Republike Srpske

Laktaši

saopštenje

Specijalna antiteroristička jedinica

Komentari (0)

Više iz rubrike

киша облачно невријеме

Društvo

Nigdje bez kišobrana! Stiže zahlađenje

2 h

0
beba porodilište

Društvo

U Srpskoj rođeno 16 beba

3 h

0
Електро-Бијељина Пелагићево трафостаница

Društvo

Danas bez struje Pelagićevo i Donji Žabar

3 h

0
саобраћај поплава киша

Društvo

Danas nestabilno vrijeme, vozači da budu spremni na promjenljive uslove na putu

3 h

0

  • Najnovije

11

19

Benjamin Džaferović iz Velike Kladuše uhapšen u Bihaću dok je čekao autobus za bijeg

11

12

Akcija „Pelikan“: Oduzeta droga, oružje i mine, uhapšeno 8 osoba

11

10

U prvom planu: Savo Minić

11

09

Turski vojni avion nadlijeće BiH

11

03

Ovo je Marija koja je poginula tokom skoka bandžijem: Njena posljednja slika na Instagramu izaziva jezu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima