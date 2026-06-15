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Sutra posebna sjednica Narodne skupštine Srpske o Prijedlogu rebalansa budžeta

Autor:

ATV
15.06.2026 10:43

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Колегијум Народне скупштине Републике Српске
Foto: ATV

Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske o Prijedlogu rebalansa budžeta Srpske za ovu godinu biće održana sutra u Banjaluci, odlučio je danas skupštinski Kolegijum.

Predsjednik parlamenta Srpske Nenad Stevandić rekao je novinarima da će na sjednici biti razmatran i prijedlog odluke o izmjeni odluke o iznosu garancija koje može izdati Republika Srpska u 2026. godini, te prijedlog odluke o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za 2026. godinu, prenosi Srna.

On je dodao da će na sjednici biti razmatran i set prijedloga zakona koje je utvrdila Vlada Republike Srpske kojima se uređuju plate zaposlenih u javnom sektoru.

Prema prijedlogu koji je usvojila Vlada Srpske, rebalansom je utvrđen budžet od 8,525 milijardi KM i veći je od postojećeg za 1,116 milijardi KM.

Rebalansom su predviđena veća izdvajanja za plate, penzije i boračka primanja, kao i obrazovanje.

Sjednica je zakazana za 10.30 časova.

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Tagovi :

Narodna skupština Republike Srpske

rebalans budžeta

sjednica

kolegijum

Republika Srpska

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