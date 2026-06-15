Počinje isplata boračkog dodatka i socijalnih davanja za maj

Autor:ATV
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U Republici Srpskoj danas će biti isplaćene naknade za maj korisnicima iz oblasti boračko-invalidske zaštite i mjesečne naknade za korisnike socijalnih davanja, saopšteno je iz Ministarstva finansija Srpske.
Iz budžeta Republike Srpske za ove svrhe izdvojeno je 58 miliona KM.
Ovim isplatama obuhvaćena je i mjesečna naknada koja će biti isplaćena korisnicima iz kategorija višečlanih porodica koji ispunjavaju uslove po osnovu Zakona o podršci nezaposlenim roditeljima četvoro i više djece.
Iz budžeta Srpske danas će na račune opština i gradova u Srpskoj biti doznačena i sredstva potrebna za isplatu naknada za tuđu i njegu i pomoć za mjesec maj.
Vlada Srpske je u proceduru razmatranja i usvajanja u Narodnoj skupštini Republike Srpske uputila rebalans budžeta kojim je planirano povećanje naknada za boračke kategorije, te povećanje naknada za korisnike prava iz Zakona o socijalnoj zaštiti koji uvodi i nove kategorije korisnika, navodi se u saopštenju, prenosi Srna.
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