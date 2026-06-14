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Dodik: Srpska na svaki kontakt sa međunarodnom zajednicom izlazi samouvjereno

Autor:

ATV
14.06.2026 21:58

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Додик: Српска на сваки контакт са међународном заједницом излази самоувјерено
Foto: ATV

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je večeras da je Republika Srpska danas prepoznatljiva zbog svega što je izdržala i da na svaki kontakt sa međunarodnom zajednicom izlazi samouvjereno.

Dodik je istakao da je Republika Srpska danas bolja, ali i da je pravo čudo da je opstala i da je došla na sadašnju poziciju.

On je naveo da je Zapad od Republike Srpske pravio faktor nestabilnost, da su i dalje pojedini jaki i da se čuju, ali da Srpska danas izlazi samouvjereno na svaki kontakt sa međunarodnom zajednicom.

Dodik je podsjetio da je prije nedavne posjete u Rusiji bio i u Americi, iako je to prije godinu bila nemoguća priča, i da je sa ljudima tamo uspostavljen kontakt.

Ukazao je da je vidljivo i da Amerika i Evropa ne funkcionišu zajedno, iz nekih njihovih razloga, ali da se to se vidjelo i na primjeru PIK-a.

"Prvi put se dešava da su se u BiH oni koji žele da njome upravljaju razišli sa sastanka i ništa nisu završili. Ne treba da likujemo, ali to je za nas važno jer taj svijet koji je vršio torturu više nije homogen", rekao je Dodik na tribini "Geostrateški pravac Srpske", koja se večeras emituje na RTRS-u.

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Milorad Dodik

SNSD

Republika Srpska

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