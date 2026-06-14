Opozicija umjesto alternativnih rješenja nudi brojčanike, proteste i stare kritike

Na današnjem sastanku nije bilo riječi o kandidaturama za predstojeće izbore, ali jeste po ko zna koji put o zaduženju Vlade Republike Srpske i prijedlogu rebalansa budžeta. Predsjednik PSS-a Draško Stanivuković najavio je da će od ponedjeljka na Trgu Krajine u Banjaluci biti brojčanik koji odbrojava zaduženja.

"Sutra na trgu Krajine ćemo postaviti brojčanik, jedan sat koji će svaki dan odbrojavati koliko nas ova nakaradna vlast zaduži po sekundi , minuti, satu i po danu", rekao je Draško Stanivuković, predsjednik Pokreta Sigurna Srpska.

Nakon napada na instituciju predsjednika Republike, zatim na Vladu Republike Srpske koju su pokušali proglasiti neustavnom, sada je na red došla Narodna skupština, rekao je predsjednik Vlade Srpske Savo Minić. Minić je istakao da kada god Republika Srpska treba da donese važne odluke u interesu svog naroda, pojave se oni koji su spremni da tuđe naloge stave ispred interesa građana.

"Baš u trenutku kada se očekuje odluka Ustavnog suda Republike Srpske o Deklaraciji o zatvaranju OHR-a i kada Narodna skupština treba da usvoji zakone koji donose veće plate, veće penzije i značajniju podršku socijalno osjetljivim kategorijama, Stanivuković odlučuje da pravi haos i blokira rad najvišeg zakonodavnog organa Srpske. Slučajnost? Teško. Kada god Republika Srpska treba da donese važne odluke u interesu svog naroda, pojave se oni koji su spremni da tuđe naloge stave ispred interesa građana", navodi Savo Minić, premijer Republike Srpske.

Republika Srpska je sada u prilici da krene s velikim investicionim ciklusom i u opticaju je 6,6 milijardi KM. Samo ove godine iz budžeta se za investicije izdvaja 705 miliona KM i sasvim normalno je da mora doći do zaduživanja, rekla je , ministar finansija, Zora Vidović. Kako je navela, svi ti koji se protive ovom rebalansu znači da su protiv investiranja, protiv povećanja plata, penzija, boračkih dodataka i svih socijalnih davanja koja su predviđena rebalansom budžeta.

"To zaduživanje nikako ne znači dužničko ropstvo. Na kraju godine javni dug će iznositi 38 odsto BDP, a dok je opozicija bila na vlasti kod njih je javni dug iznosio 55 odsto BDP-a, a nisu imali nijedne investicije", rekla je Zora Vidović, ministar finansija Republika Srpska.

"Sve to tako populistički, osvježavajuće i slatko zvuči, ali će se istopiti prije nego što iko proba tu šarenu lažu, posebno u odsustvu plana za bolji život građana, rješenja za grad Banjaluku, za koji je odgovoran, i bez temelja na kojem zasniva parole kojima poziva na proteste", rekao je Srđan Amidžić, generalni sekretar SNSD-a.

Pripadnici opozicije iz Republike Srpske su u prethodnom periodu, zajedno sa bivšim američkim ambasadorom Majklom Marfijem i nelegalnim "visokim predstavnikom" Kristijanom Šmitom skovali plan finansijske izolacije i gušenja Republike Srpske, istakao je Radovan Kovačević, srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH.

"Cilj opozicije je bio očigledan, finansijski izolovati i na kraju slomiti Republiku Srpsku, onemogućiti isplatu penzija, plata, socijalnih i drugih davanja, te na taj način izazvati socijalne nemire. Njihov cilj je bio, pošto dvadeset godina nisu uspijevali pobijediti na izborima, da se barem tako pokušaju dočepati vlasti, dok je cilj izvršilaca Marfija i Šmita bio potpuni slom i nestanak Republike Srpske", rekao je Radovan Kovačević, delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH.

Opozicija kao da ne želi napredak Srpske i boljitak naroda. Godinama samo kritikuju, primaju plate iz budžeta, a nemaju nikakvu odgovornost, a često se čini da djeluju po stranom nalogu, rekao je potpredsjednik SNSD-a Miroslav Bojić, nakon što su lideri PSS, SDS-a i NF najavili proteste u Banjaluci. Simptomatično je, kako kaže, da se uvijek "upale" kada Srpska treba da ostvari veliku diplomatsku pobjedu.