Novaković Bursać: Brojač na Trgu Krajine? Zvuči poznato, pomalo otrcano

- Bilo je na Trgu Krajine svašta: displej koji je prikazivao troškove Gradske uprave pa nestao, mikrofon - govornica radi "javnosti". Sveprisutne "javnosti" - posebno kada je u pitanju obala Vrbasa, razni spomenici, rad Gradske uprave. Inače, kada su drugi postavljali "brojače" za vaše projekte Draška Stanivukovića i 35,4 miliona KM rasvjete kroz ESCO model, tada ste to nazivali spinom, manipulacijom i pokušajem političkog obračuna - napisala je Novaković Bursać na društvenoj mreži Iks.

Pominje @Stanivukovic_D brojač duga na Trgu Krajine?

Zvuči poznato. Pomalo otrcano.



Bilo je na Trgu Krajine svašta:

❗displej koji je prikazivao troškove Gradske uprave pa nestao;

❗mikrofon - govornica radi "javnosti". Sveprisutne "javnosti" - posebno kada je u pitanju obala… — dr Snježana Novaković Bursać (@BursacNovakovic) June 14, 2026

Ona naglašava da Stanivuković danas koristi isti princip, odnosno samo ga je preselio sa interneta na Trg, i to je, kao, briga za građane.

- Poslije kredita za dječija igrališta, za park, za ulicu, vrijeme je za malo dosljednosti. Posebno na tom Trgu. Trgu Krajine, mjestu najveće zloupotrebe koju su ikad uradili (polu)političari u novijoj istoriji. Zbog svega navedenog, jasno je da ovo nije nikakva borba protiv zaduživanja već pokušaj da se pažnja skrene sa sopstvenih odluka i sve očiglednijeg raspada političkog plana da budete ključni igrač na predstojećim izborima? - istakla je Novaković Bursać.

Novaković Bursać naglašava da kada bi postojao brojač za sve sporne tendere, netransparentne odluke, zaobilaženje budžetskih procedura i projekte bez jasnih finansijskih efekata u Banjaluci, teško da bi stao na Trg Krajine.

- Građanima nisu potrebne kopije tuđih ideja niti politički performansi. Potrebni su im istina, odgovornost i transparentnost — upravo ono što već godinama nedostaje kada trošite novac iz budžeta Banjaluke.