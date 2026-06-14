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Novaković Bursać: Brojač na Trgu Krajine? Zvuči poznato, pomalo otrcano

Autor:

ATV
14.06.2026 16:27

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Новаковић Бурсаћ: Бројач на Тргу Крајине? Звучи познато, помало отрцано

Pominje Draško Stanivuković brojač duga na Trgu Krajine? Zvuči poznato, pomalo otrcano, istakla je Snježana Novaković Bursać, član Predsjedništva SNSD-a.

- Bilo je na Trgu Krajine svašta: displej koji je prikazivao troškove Gradske uprave pa nestao, mikrofon - govornica radi "javnosti". Sveprisutne "javnosti" - posebno kada je u pitanju obala Vrbasa, razni spomenici, rad Gradske uprave. Inače, kada su drugi postavljali "brojače" za vaše projekte Draška Stanivukovića i 35,4 miliona KM rasvjete kroz ESCO model, tada ste to nazivali spinom, manipulacijom i pokušajem političkog obračuna - napisala je Novaković Bursać na društvenoj mreži Iks.

Ona naglašava da Stanivuković danas koristi isti princip, odnosno samo ga je preselio sa interneta na Trg, i to je, kao, briga za građane.

- Poslije kredita za dječija igrališta, za park, za ulicu, vrijeme je za malo dosljednosti. Posebno na tom Trgu. Trgu Krajine, mjestu najveće zloupotrebe koju su ikad uradili (polu)političari u novijoj istoriji. Zbog svega navedenog, jasno je da ovo nije nikakva borba protiv zaduživanja već pokušaj da se pažnja skrene sa sopstvenih odluka i sve očiglednijeg raspada političkog plana da budete ključni igrač na predstojećim izborima? - istakla je Novaković Bursać.

Novaković Bursać naglašava da kada bi postojao brojač za sve sporne tendere, netransparentne odluke, zaobilaženje budžetskih procedura i projekte bez jasnih finansijskih efekata u Banjaluci, teško da bi stao na Trg Krajine.

- Građanima nisu potrebne kopije tuđih ideja niti politički performansi. Potrebni su im istina, odgovornost i transparentnost — upravo ono što već godinama nedostaje kada trošite novac iz budžeta Banjaluke.

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Tagovi :

SNSD

Snježana Novaković Bursać

Draško Stanivuković

Banjaluka

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