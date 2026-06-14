Novaković Bursać: Brojač na Trgu Krajine? Zvuči poznato, pomalo otrcano

Autor:ATV
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Pominje Draško Stanivuković brojač duga na Trgu Krajine? Zvuči poznato, pomalo otrcano, istakla je Snježana Novaković Bursać, član Predsjedništva SNSD-a.
- Bilo je na Trgu Krajine svašta: displej koji je prikazivao troškove Gradske uprave pa nestao, mikrofon - govornica radi "javnosti". Sveprisutne "javnosti" - posebno kada je u pitanju obala Vrbasa, razni spomenici, rad Gradske uprave. Inače, kada su drugi postavljali "brojače" za vaše projekte Draška Stanivukovića i 35,4 miliona KM rasvjete kroz ESCO model, tada ste to nazivali spinom, manipulacijom i pokušajem političkog obračuna - napisala je Novaković Bursać na društvenoj mreži Iks.
Pominje @Stanivukovic_D brojač duga na Trgu Krajine? — dr Snježana Novaković Bursać (@BursacNovakovic) June 14, 2026
Zvuči poznato. Pomalo otrcano.
Bilo je na Trgu Krajine svašta:
❗displej koji je prikazivao troškove Gradske uprave pa nestao;
❗mikrofon - govornica radi "javnosti". Sveprisutne "javnosti" - posebno kada je u pitanju obala…
Ona naglašava da Stanivuković danas koristi isti princip, odnosno samo ga je preselio sa interneta na Trg, i to je, kao, briga za građane.
- Poslije kredita za dječija igrališta, za park, za ulicu, vrijeme je za malo dosljednosti. Posebno na tom Trgu. Trgu Krajine, mjestu najveće zloupotrebe koju su ikad uradili (polu)političari u novijoj istoriji. Zbog svega navedenog, jasno je da ovo nije nikakva borba protiv zaduživanja već pokušaj da se pažnja skrene sa sopstvenih odluka i sve očiglednijeg raspada političkog plana da budete ključni igrač na predstojećim izborima? - istakla je Novaković Bursać.
Novaković Bursać naglašava da kada bi postojao brojač za sve sporne tendere, netransparentne odluke, zaobilaženje budžetskih procedura i projekte bez jasnih finansijskih efekata u Banjaluci, teško da bi stao na Trg Krajine.
- Građanima nisu potrebne kopije tuđih ideja niti politički performansi. Potrebni su im istina, odgovornost i transparentnost — upravo ono što već godinama nedostaje kada trošite novac iz budžeta Banjaluke.
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