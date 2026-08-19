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Hram Preobraženja Gospodnjeg u Sarajevu obilježio krsnu slavu

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Autor:

ATV redakcija
19.08.2026 13:54

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Литија око Храма Преображења Господњег у Пофалићима.
Foto: ATV

Hram Preobraženja Gospodnjeg u Pofalićima danas proslavljena krsnu slavu. Svetu arhijerejsku liturgiju tim povodom služio je Njegovo visokopreosveštenstvo mitropolit dabrobosanski Hrizostom.

Obilježavanju slave hrama i liturgiji su prisustvovali gradonačelnik Istočnog Sarajeva, Ljubiša Ćosić, načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo Jovan Katić, a kum slave bio je Ljubo Mrda.

Љубо Мрда
Ljubo Mrda
ATV

Nakon svete liturgije krenula je litija oko hrama, osveštanje prvog roda grožđa i slavskog kolača i žita. Poslije je u porti hrama upriličeno narodno veselje, gdje su prisutni zaigrali i tradicionalno kolo.

Коло код цркве Пофалићи
Kolo kod crkve Pofalići
ATV

Gradnja ovog hrama završena je početkom 1940. a osveštan je 8. septembra iste godine, kada je upriličeno slavlje kojem je prisustvovalo oko 50.000 vjernika iz svih krajeva Kraljevine Jugoslavije.

Izgled hrama je specifičan po svojoj arhitekturi, jer je projekat prvobitno bio namijenjen za izgradnju pravoslavne crkve u Splitu.

Od osvećenja hrama pa do danas, uz izuzetak tokom ratnih godina, u ovom hramu se svake godine na ovaj dan proslavlja veliki praznik Preobraženja Gospodnjeg, kada se po prvi put iznosi i blagosilja novi rod grožđa.

Освештање грожђа и славског колача
Osveštanje grožđa i slavskog kolača
ATV

U narodu se slavi Preobraženje kao prelaz iz ljetnog u zimski period, kad vazduh i voda postaju hladniji, lišće počinje da žuti i sve u prirodi što je do tada bujalo polako vene. Tog dana se ne radi.

Zbog te promjene u prirodi nastala je u narodu izreka - "Preobraženje je, preobražava se i gora i voda".

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Tagovi :

Preobraženje Gospodnje

Krsna slava

Sarajevo

Hram Preobraženja Gospodnjeg Pofalići

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