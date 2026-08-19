Ošap Gaćanović: Nisam razriješena, Hasanović da povuče izjave

Anđelina Ošap Gaćanović rekla je da nije razriješena sa pozicije člana Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika niti je dobila rješenje o prestanku radnog odnosa, te pozvala zamjenika ministra finansija i trezora u Savjetu ministara Muhameda Hasanovića da javno povuče maliciozne izjave ili će pokrenuti pravni postupak zaštite od klevete.

Ošap Gaćanović je navela da nije odjavljena ni sa evidencije Poreske uprave Republike Srpske, a za Hasanovićeve izjave je rekla da u njima ima malicioznosti.

"Moj radni odnos i dalje traje. U posjedu sam Ugovora o radu koji je zakonit, te moja plata nije nikakva stečena protivpravna korist kako Hasanović insinuira, već moje pravo ostvareno u skladu sa Zakonom o radu u institucijama BiH",rekla je Ošap Gaćanović.

Ona je pozvala Hasanovića da javno povuče izjave kojima, kako je navela, dovodi u pitanje njeno poštovanje zakona, odgovornost, integritet i pravo na platu, najavljujući da će u suprotnom pokrenuti pravni postupak zaštite od klevete.

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Ošap Gaćanović je rekla da su pojedini službenici Komisije 31. jula pristupili sprovođenju odluke Predsjedništva BiH o imenovanju Komisije, iako je Generalni sekretar Predsjedništva BiH 9. jula službeno obavijestio Komisiju, članove i službenike da ta odluka nije stupila na snagu zbog ustavne procedure kroz Narodnu skupštinu Republike Srpske.

Prema njenim riječima, odluka Predsjedništva BiH zbog toga ne proizvodi pravno dejstvo i ne može biti osnov za postupanje Komisije.

Ona je navela da su, uprkos tome, određeni službenici Komisije po pisanom nalogu iz Kabineta člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića retroaktivno preduzeli radnje kojima se pokušava stvoriti stanje kao da je odluka stupila na snagu 8. jula.

Ošap Gaćanović tvrdi da su službenici preduzeli radnje retroaktivne odjave sa sistema za isplate plata i prihoda i evidencije poreskih nadležnih službi, te održali sastanak predstavljen kao "konstitutivna sjednica novog saziva Komisije".

Prema njenim riječima, na taj sastanak su pozvana druga lica, dok ona i predsjedavajući Komisije Faruk Kapidžić nisu prisustvovali, iako njihovi mandati i ugovori o radu i dalje traju.

Ošap Gaćanović je navela da je protiv ovakvog postupanja službenika podnijela krivične prijave i o situaciji obavijestila nadležne institucije.

Hasanović je prethodno naveo da ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić "duguje javnosti odgovor po kojem pravnom osnovu su isplaćene plate osobama koje su razriješene dužnosti članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika", pri čemu je prozvao Ošap Gaćanović i Kapidžića.

Narodna skupština Republike Srpske potvrdila je početkom jula veto srpskog člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović, koji je uložila na odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika.

(SRNA)