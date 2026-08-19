Logo

Obilježavanje slave grada Doboja; Prisustvuju Cvijanović i Dodik

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
19.08.2026 12:26

Komentari:

1
Град Добој обиљежава славу града - Преображење Господње. Обиљежавању присуствује и српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.
Foto: RTRS

Grad Doboj obilježava slavu grada - Preobraženje Gospodnje. Obilježavanju prisustvuje i srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

Obilježavanju prisustvuju i potpredsjednik Vlade Srpske Anđelka Kuzmić, ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir, poslanici SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić i Obren Petrović, te zamjenik ministra odbrane u Savjetu ministara Aleksandar Goganović, kao i predsjednik Milorad Dodik.

Svečanosti u hotelu "Park" prisustvuje i diplomatski kor ambasada Srbije i Ruske Federacije u BiH.

Уставни суд Републике Српске

Republika Srpska

Ustavni sud odlučio: Isticanje simbola tzv. Armije BiH ostaje zabranjeno u Srpskoj

Podsjećamo, obilježavanje slave grada Doboja, Preobraženja Gospodnjeg, počelo je Svetom arhijerejeskom liturgijom koju u Crkvi Svetih apostola Petra i Pavla služio je Njegovo visokopreosveštenstvo mitropolit zvorničko-tuzlanski Fotije, prenosi RTRS.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Doboj

Željka Cvijanović

Milorad Dodik

Preobraženje Gospodnje

Krsna slava

Komentari (1)

Više iz rubrike

Уставни суд Републике Српске

Republika Srpska

Ustavni sud odlučio: Isticanje simbola tzv. Armije BiH ostaje zabranjeno u Srpskoj

2 h

0
предсједник Републике Српске

Republika Srpska

Karan: Preobraženje Gospodnje praznik vjere i duhovne obnove

4 h

5
Предсједник СНСД-а Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik uputio čestitke povodom krsne slave Trebinja, Doboja i Prnjavora

5 h

0
Ратко Младић

Republika Srpska

Stanje generala Mladića veoma teško, porodica danas putuje u posjetu

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

33

Luka Dončić napušta Lejkerse?

14

30

Lisice okupirale banjalučko naselje, mještani u strahu

14

30

Za ubistvo komšije u Zavidovićima dobio 15 godina zatvora

14

20

Kraj avgusta donosi veliku sreću za ova tri znaka

14

11

Minić: Trebinje se gradi na ponos Srpske

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima