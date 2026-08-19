Obilježavanje slave grada Doboja; Prisustvuju Cvijanović i Dodik

Autor:ATV redakcija
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Grad Doboj obilježava slavu grada - Preobraženje Gospodnje. Obilježavanju prisustvuje i srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.
Obilježavanju prisustvuju i potpredsjednik Vlade Srpske Anđelka Kuzmić, ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir, poslanici SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić i Obren Petrović, te zamjenik ministra odbrane u Savjetu ministara Aleksandar Goganović, kao i predsjednik Milorad Dodik.
Svečanosti u hotelu "Park" prisustvuje i diplomatski kor ambasada Srbije i Ruske Federacije u BiH.
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Podsjećamo, obilježavanje slave grada Doboja, Preobraženja Gospodnjeg, počelo je Svetom arhijerejeskom liturgijom koju u Crkvi Svetih apostola Petra i Pavla služio je Njegovo visokopreosveštenstvo mitropolit zvorničko-tuzlanski Fotije, prenosi RTRS.
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