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U direktnom sudaru autobusa i kamiona poginulo 21 lice

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Autor:

ATV redakcija
19.08.2026 13:33

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Судар камиона и аутобуса у Бразилу
Foto: Screenshot / X

Najmanje 21 lice poginulo je u direktnom sudaru autobusa i kamiona na auto-putu u brazilskoj državi Parana, saopšteno je iz kompanije "Via Araukarija", koja je zadužena za drumski saobraćaj.

U objavi kompanije na "Iksu" navedeno je da su sve žrtve bile putnici u autobusu.

Prema navodima kompanije, povrijeđeno je četvoro ljudi, prenosi "Srna".

Put je blokiran i nije poznato kada će ponovo biti prohodan.

Za sada nema podataka o uzroku sudara.

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Tagovi :

nesreća

Saobraćajna nesreća

Brazil

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