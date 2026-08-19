U direktnom sudaru autobusa i kamiona poginulo 21 lice

Najmanje 21 lice poginulo je u direktnom sudaru autobusa i kamiona na auto-putu u brazilskoj državi Parana, saopšteno je iz kompanije "Via Araukarija", koja je zadužena za drumski saobraćaj.

U objavi kompanije na "Iksu" navedeno je da su sve žrtve bile putnici u autobusu.

Prema navodima kompanije, povrijeđeno je četvoro ljudi, prenosi "Srna".

Put je blokiran i nije poznato kada će ponovo biti prohodan.

Za sada nema podataka o uzroku sudara.