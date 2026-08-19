U direktnom sudaru autobusa i kamiona poginulo 21 lice

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Najmanje 21 lice poginulo je u direktnom sudaru autobusa i kamiona na auto-putu u brazilskoj državi Parana, saopšteno je iz kompanije "Via Araukarija", koja je zadužena za drumski saobraćaj.
U objavi kompanije na "Iksu" navedeno je da su sve žrtve bile putnici u autobusu.
Prema navodima kompanije, povrijeđeno je četvoro ljudi, prenosi "Srna".
Put je blokiran i nije poznato kada će ponovo biti prohodan.
Za sada nema podataka o uzroku sudara.
⚠️🚨🖤🇧🇷 Um acidente de trânsito deixou 21 pessoas mortas e quatro feridas nesta madrugada (19), na BR-373, no Paraná. A tragédia aconteceu após uma colisão frontal entre um micro-ônibus e uma carreta. As circunstâncias do acidente ainda estão sendo investigadas pelas… pic.twitter.com/Yox57YLKYi— Brasil Conservador®️🇧🇷🇺🇸🇮🇱100%SDV (@MachadoDarlon) August 19, 2026
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu