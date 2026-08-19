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Zelenski otpustio zamjenika šefa predsjedničkog kabineta

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Autor:

ATV redakcija
19.08.2026 13:21

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Украјински предсједник Володимир Зеленски стиже на самит Б9 у Букурешту, одржан у предсједничкој палати Котрочени у Букурешту, Румунија, у сриједу, 13. маја 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Vadim Ghirda

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski otpustio je zamjenika šefa predsjedničkog kabineta Irinu Mudru, navedeno je u ukazu objavljenom na internet stranici ukrajinskog predsjednika.

U ukazu nije naveden zvaničan razlog otpuštanja Mudre.

Međutim, Rojters podsjeća da su agencije za borbu protiv korupcije ranije danas saopštile da je otkrivena grupa lica osumnjičenih za pranje novca, među kojima je i Mudra.

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Tagovi :

Volodimir Zelenski

Ukrajina

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