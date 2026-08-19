Zelenski otpustio zamjenika šefa predsjedničkog kabineta

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Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski otpustio je zamjenika šefa predsjedničkog kabineta Irinu Mudru, navedeno je u ukazu objavljenom na internet stranici ukrajinskog predsjednika.

U ukazu nije naveden zvaničan razlog otpuštanja Mudre. Međutim, Rojters podsjeća da su agencije za borbu protiv korupcije ranije danas saopštile da je otkrivena grupa lica osumnjičenih za pranje novca, među kojima je i Mudra.

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