Logo

Mediji: Tramp želi sastanak sa Kim Džong Unom

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
19.08.2026 08:31

Komentari:

0
Предсједник Доналд Трамп маше док се укрцава у авион „Ер форс уан“ на аеродрому Морисонтаун, у недјељу, 16. августа 2026. године, у Морисонтауну, у Њу Џерсију.
Foto: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Predsjednik SAD Donald Tramp zatražio je od svojih pomoćnika da ove jeseni organizuju sastanak sa liderom Sjeverne Koreje Kim Džong Unom, javio je "Vol strit džurnal", pozivajući se na neimenovane izvore.

Prema riječima izvora, Tramp je sa savjetnicima razgovarao o mogućnosti direktnog sastanka sa Kimom tokom naredne posjete Aziji.

Спасавање возача из ријеке

Hronika

Mladići bez oklijevanja skočili u rijeku i izvukli vozača iz automobila

List navodi da postoji mogućnost da Tramp u novembru prisustvuje samitu Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje u kineskom gradu Šenženu, ali da za sada nije planiran bilo kakav zvaničan sastanak sa Kimom, prenio je TASS.

"Vol strit džurnal" ističe da Tramp vidi sastanak sa Kimom kao mogućnost da se nastavi dijalog i da ubijedi sjevernokorejskog lidera da odustane od programa nuklearnog naoružanja.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Donald Tramp

Kim Džong Un

Sjeverna Koreja

Amerika

Komentari (0)

Više iz rubrike

Виза Бонделе, десно, здравствена радница у тиму за превенцију и контролу, виђена на послу у провинцији Итури, источни Конго, сриједа, 5. августа 2026.

Svijet

Broj potvrđenih slučajeva ebole premašio 5.000

3 h

0
Предсједник САД- Доналд Трамп маше док пјешачи од хеликоптера „Марин ван” ка авиону „Ер форс ван” у заједничкој бази Ендруз, у понедјељак, 27. јула 2026. године.

Svijet

Tramp odložio carine, ali...

4 h

0
Политички ударац за Зеленског у Украјини

Svijet

Politički udarac za Zelenskog u Ukrajini

4 h

0
Дим се уздиже ка небу након израелског војног удара у избјегличком кампу Магази, у централном дијелу Појаса Газе, у сриједу, 15. јула 2026. године.

Svijet

Izrael potvrdio da je izveo napade na sirijski vojni aerodrom

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

32

Suspendovan Nik Kirjos: Pozitivan na kokain

11

30

Policija prilikom pretresa pronašla kanabis i spid

11

22

Kraj ljeta često iscrpi organizam: Kako se vratiti u ritam

11

15

Srbin napadnut na Pagu: Privedena dvojica hrvatskih državljana

11

15

Bez plana: Šta se desi kada na godišnji odmor krenete „bez plana“

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima