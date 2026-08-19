Mediji: Tramp želi sastanak sa Kim Džong Unom

Predsjednik SAD Donald Tramp zatražio je od svojih pomoćnika da ove jeseni organizuju sastanak sa liderom Sjeverne Koreje Kim Džong Unom, javio je "Vol strit džurnal", pozivajući se na neimenovane izvore.

Prema riječima izvora, Tramp je sa savjetnicima razgovarao o mogućnosti direktnog sastanka sa Kimom tokom naredne posjete Aziji.

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List navodi da postoji mogućnost da Tramp u novembru prisustvuje samitu Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje u kineskom gradu Šenženu, ali da za sada nije planiran bilo kakav zvaničan sastanak sa Kimom, prenio je TASS.

"Vol strit džurnal" ističe da Tramp vidi sastanak sa Kimom kao mogućnost da se nastavi dijalog i da ubijedi sjevernokorejskog lidera da odustane od programa nuklearnog naoružanja.