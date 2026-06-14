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Vidović opoziciji: Na kraju godine javni dug će iznositi 38 odsto BDP-a, dok ste vi bili na vlasti dug je bio 55 odsto BDP-a

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ATV
14.06.2026 15:12

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Зора Видовић
Foto: ATV / Branko Jović

Republika Srpska je sada u prilici da krene s velikim investicionim ciklusom i u opticaju je 6,6 milijardi KM. Samo ove godine iz budžeta se za investicije izdvaja 705 miliona KM i sasvim normalno je da mora doći do zaduživanja, rekla je za RTRS, ministar finansija, Zora Vidović.

- To zaduživanje nikako ne znači dužničko ropstvo. Na kraju godine javni dug će iznositi 38 odsto BDP, a dok je opozicija bila na vlasti kod njih je javni dug iznosio 55 odsto BDP-a, a nisu imali nijedne investicije - rekla je Vidović, na kritike opozicije da će "ova vlast generacije staviti u dužničko ropstvo", a nakon Prijedloga rebalansa budžeta, kojim se, između ostalog predviđa dodatno zaduženje Srpske u ovoj godini od 800 miliona.

Kako je navela, svi ti koji se protive ovom rebalansu znači da su protiv investiranja, protiv povećanja plata, penzija, boračkih dodataka i svih socijalnih davanja koja su predviđena rebalansom budžeta.

- Prosto je nevjerovatno da ljudi koji su od pet milijardi BDP 2005. godine bili dužni tri milijarde KM spočitavaju nama da smo sada od 20 milijardi dužni sedam milijardi na kraju godine. To je čista predizborna priča kako bi se dobili poeni kod naroda ali narod to razumije - rekla je Vidović.

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Zora Vidović

Ministar finansija

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