Evo kada počinje isplata boračkih dodataka i socijalnih davanja

Naknada za mjesec maj će u ponedjeljak isplatiti korisnicima iz oblasti boračko-invalidske zaštite, kao i mjesečne naknade za korisnike socijalnih davanja u Republici Srpskoj, saopšteno je Ministarstvo finansija Republike Srpske.

Kako ističu, iz Budžeta Republike Srpske će za ove svrhe biti izdvojeno 58.000.000 KM.

Ovim isplatama obuhvaćena je i mjesečna naknada koja će biti isplaćena korisnicima iz kategorija višečlanih porodica koji ispunjavaju uslove po osnovu Zakona o podršci nezaposlenim roditeljima četvoro i više djece.

Iz Budžeta Republike Srpske će u ponedjeljak na račune opština i gradova u Republici Srpskoj biti doznačena i sredstva potrebna za isplatu naknada za tuđu i njegu i pomoć za mjesec maj.

Svijet Dramatično upozorenje: Stiže Orešnik

Vlada Republike Srpske je u proceduru razmatranja i usvajanja u Narodnoj skupštini Republike Srpske uputila Rebalans budžeta kojim je planirano povećanje naknada za boračke kategorije, te povećanje naknada za korisnike prava iz Zakona o socijalnoj zaštiti koji uvodi i nove kategorije korisnika.