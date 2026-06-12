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Evo kada počinje isplata boračkih dodataka i socijalnih davanja

Autor:

ATV
12.06.2026 12:38

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Ево када почиње исплата борачких додатака и социјалних давања
Foto: ATV

Naknada za mjesec maj će u ponedjeljak isplatiti korisnicima iz oblasti boračko-invalidske zaštite, kao i mjesečne naknade za korisnike socijalnih davanja u Republici Srpskoj, saopšteno je Ministarstvo finansija Republike Srpske.

Kako ističu, iz Budžeta Republike Srpske će za ove svrhe biti izdvojeno 58.000.000 KM.

Ovim isplatama obuhvaćena je i mjesečna naknada koja će biti isplaćena korisnicima iz kategorija višečlanih porodica koji ispunjavaju uslove po osnovu Zakona o podršci nezaposlenim roditeljima četvoro i više djece.

Iz Budžeta Republike Srpske će u ponedjeljak na račune opština i gradova u Republici Srpskoj biti doznačena i sredstva potrebna za isplatu naknada za tuđu i njegu i pomoć za mjesec maj.

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Vlada Republike Srpske je u proceduru razmatranja i usvajanja u Narodnoj skupštini Republike Srpske uputila Rebalans budžeta kojim je planirano povećanje naknada za boračke kategorije, te povećanje naknada za korisnike prava iz Zakona o socijalnoj zaštiti koji uvodi i nove kategorije korisnika.

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Tagovi :

Ministarstvo finansija

Isplata

boračko-invalidska zaštita

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