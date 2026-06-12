Evo kada počinje isplata boračkih dodataka i socijalnih davanja

Autor:ATV
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Naknada za mjesec maj će u ponedjeljak isplatiti korisnicima iz oblasti boračko-invalidske zaštite, kao i mjesečne naknade za korisnike socijalnih davanja u Republici Srpskoj, saopšteno je Ministarstvo finansija Republike Srpske.
Kako ističu, iz Budžeta Republike Srpske će za ove svrhe biti izdvojeno 58.000.000 KM.
Ovim isplatama obuhvaćena je i mjesečna naknada koja će biti isplaćena korisnicima iz kategorija višečlanih porodica koji ispunjavaju uslove po osnovu Zakona o podršci nezaposlenim roditeljima četvoro i više djece.
Iz Budžeta Republike Srpske će u ponedjeljak na račune opština i gradova u Republici Srpskoj biti doznačena i sredstva potrebna za isplatu naknada za tuđu i njegu i pomoć za mjesec maj.
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Vlada Republike Srpske je u proceduru razmatranja i usvajanja u Narodnoj skupštini Republike Srpske uputila Rebalans budžeta kojim je planirano povećanje naknada za boračke kategorije, te povećanje naknada za korisnike prava iz Zakona o socijalnoj zaštiti koji uvodi i nove kategorije korisnika.
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