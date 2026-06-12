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Cijene nafte pale na najniži nivo u posljednja dva mjeseca

Autor:

ATV
12.06.2026 07:50

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Foto: Pexel/ Jan Zakelj

Azijska tržišta akcija zabolježila su danas snažan rast nakon novih signala o mogućem mirovnom sporazumu na Bliskom istoku, dok su cijene nafte pale na najniži nivo u posljednja dva mjeseca.

Cijena američke sirove nafte WTI pala je za 1,2 odsto na 86,69 dolara po barelu, nakon pada od 2,6 odsto prethodnog dana, prenose mediji.

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Nafta Brent pojeftinila je za 1,1 odsto na 89,40 dolara po barelu, poslije gotovo troprocentnog pada tokom prethodne trgovinske sesije.

Najširi MSCI indeks azijsko-pacifičkih akcija bez Japana porastao je za 3,2 odsto.

Južnokorejski KOSPI skočio je 7,4 odsto, japanski Nikkei 2,7 odsto, kineski CSI300 jedan odsto, dok je hongkonški Hang Seng porastao 1,3 odsto.

Rast je zabilježen i na Volstritu, gde su sva tri glavna indeksa ostvarila najveće dnevne dobitke od aprila.

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Tehnološki indeks Nasdak porastao je 2,5 odsto.

Na valutnim tržištima dolar se stabilizovao nakon prethodnih gubitaka, dok su australijski i novozelandski dolar oslabili prema američkoj valuti.

Cijene plemenitih metala takođe su pale.

Zlato je izgubilo 0,6 odsto vrijednosti i trgovalo se po cijeni od 4.189 dolara za uncu, dok je srebro oslabilo za isti procenat, na 66,93 dolara za uncu.

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Analitičari ocjenjuju da će dalji pravac tržišta u velikoj mjeri zavisiti od razvoja pregovora između Vašingtona i Teherana i eventualne potvrde mirovnog sporazuma.

(sputniknews.com)

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Iran

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