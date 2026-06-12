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Zemljotres u Albaniji

Autor:

ATV
12.06.2026 07:04

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Земљотрес у Албанији
Foto: Pixabay

Zemljotres magnitude 3.7 stepeni Rihtera zabilježen je u petak, 12. jun 2026 u 06:42 časova, na području Albanije.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 40.14 i dužine 19.97, odnosno 16 kilometara od grada Đirokaster.

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Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 5 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povrijeđenima, a nadležne službe prate situaciju.

(Telegraf.rs)

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Zemljotres

potres

Albanija

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