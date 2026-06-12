Zemljotres u Albaniji

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Zemljotres magnitude 3.7 stepeni Rihtera zabilježen je u petak, 12. jun 2026 u 06:42 časova, na području Albanije.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 40.14 i dužine 19.97, odnosno 16 kilometara od grada Đirokaster. Društvo Danas ne zaboravite svoje upokojene: Slavimo Prepodobnog Isakija Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 5 kilometara ispod površine zemlje. Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povrijeđenima, a nadležne službe prate situaciju. (Telegraf.rs)

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