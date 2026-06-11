Nevjerovatan prizor iz Jadrana: Izronila grdosija od 70 tona!

Kod otočića Blitvenice, jugozapadno od Žirja, juče je zabilježen impresivan prizor koji je iznenadio posmatrače na moru – pojavio se veliki kit u punoj veličini.

Riječ je o velikom kitu (Balaenoptera physalus), poznatom i kao kit perajar, jednoj od najvećih životinja na planeti. Stručnjaci ističu da je ova vrsta redovan, ali sezonski posjetilac Jadrana, naročito u toplijem dijelu godine.

Kako je objasnio biolog i viši kustos u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju Draško Holcer, ovaj morski džin povremeno ulazi u Jadransko more tokom proljeća i ljeta, prateći bogate izvore hrane.

Veliki kit (Balaenoptera physalus) pripada porodici brazdastih kitova i druga je najveća životinja na Zemlji, odmah iza plavog kita. Odrasle jedinke mogu dostići dužinu veću od 20 metara i težinu do 70 tona.

U Jadranu ova vrsta ne živi stalno, već dolazi sezonski, najčešće u periodu obilja hrane. Ključni razlog njihovog dolaska je povećana koncentracija planktona i krila, sitnih morskih organizama, posebno u području Jabučke kotline i južnog Jadrana, prenosi Morski.hr