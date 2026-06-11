Apokaliptični snimci iz Hrvatske: Letjeli krovovi, padala stabla

Snažno olujno nevrijeme koje je noćas, nešto prije dva sata poslije ponoći, zahvatilo područje Nove Gradiške izazvalo je značajnu materijalnu štetu na više lokacija u gradu, piše "SB onlajn".

Jak vjetar lomio je grane, obarao drveće i oštetio brojne objekte, ostavljajući za sobom posljedice koje će tek u potpunosti biti utvrđene.

Među najteže pogođenim lokacijama našao se krug Opšte bolnice u Novoj Gradišci, gdje je snažan nalet vjetra odnio krov sa objekta mrtvačnice.

Nadležne službe su tokom noći i jutra intervenisale na više lokacija kako bi uklonile oborena stabla i obezbijedile puteve i javne površine.

Tačan obim štete još se procjenjuje, a osim bolničkog kompleksa oštećenja su zabilježena i na drugim objektima i površinama na području grada.

Više informacija o posljedicama nevremena očekuje se nakon završetka uviđaja i procjene nadležnih službi, zaključuje "SB onlajn".

Sjever Hrvatske ponovo pogođen gradom

Snažno grmljavinsko nevrijeme praćeno gradom, jakim vjetrom i obilnom kišom u srijedu uveče ponovo je pogodilo sjever Hrvatske, pri čemu je najviše stradalo zapadno Međimurje, dok je grad zabilježen i u dijelovima Varaždinske županije, navodi "Jutarnji list".

Prema pisanju lokalnih medija, snažno nevrijeme zahvatilo je nešto poslije 22 časa vinorodno područje Gornjeg Međimurja, a najviše su pogođena mjesta poput Železne Gore, Svetog Urbana, Robadja te Svetog Martina na Muri i okoline.

Mještani pogođenih područja javljali su o snažnom udaru grada koji je u kratkom vremenu zabijelio dvorišta i puteve.

Nevrijeme je oko 22.30 stiglo i u Varaždinsku županiju i trajalo gotovo do ponoći. Komandant Javne vatrogasne jedinice Varaždin, Mario Rogina, rekao je da je u rubnim dijelovima županije, posebno u okolini Cestice, pao grad i da su vatrogasci intervenisali na terenu zbog posljedica nevremena.

"Duvao je jak vjetar, pa smo na dvije lokacije intervenisali zbog oborenih stabala", istakao je Rogina.

Kako je rekao Josip Salatko, predsjednik Udruženja raketara protivgradne odbrane Hrvatske, na području Krapinsko-zagorske županije bilo je vjetra i kiše, ali nije bilo grada.

"Mi smo juče sa generatorima radili od 20 do 23 časa i pratili situaciju. Talas je išao iz Slovenije, pa je zahvatio varaždinsko područje i posebno Međimurje, gdje je bilo i grada. Zagorje je dobro prošlo", dodao je Salatko.