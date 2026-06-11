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Plenković "primio k znanju" presudu Glavašu

Autor:

ATV
11.06.2026 10:56

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Пленковић "примио к знању" пресуду Главашу
Foto: Tanjug/Hina/Edvard Šušak

Hrvatski premijer Andrej Plenković nije htio da komentariše presudu Visokog krivičnog suda, koji je Branimira Glavaša pravosnažno osudio na sedam godina zatvora zbog ratnih zločina počinjenih nad srpskim civilima u Osjeku 1991. godine.

Plenković je rekao novinarima da je pročitao vijest, odnosno "primio k znanju".

Visoki krivični sud Hrvatske pravosnažno je osudio ratnog komandanta hrvatskih snaga u Osijeku Branimira Glavaša na sedam godina zatvora u slučaju "Selotejp" za ratne zločine nad osiječkim Srbima 1991. godine.

Osim Glavaša, Gordana Getoš Magdić pravosnažno je osuđena na četiri godine zatvora zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva, a Dinko Kontić i Zdravko Dragić na po tri godine.

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Region

Branimir Glavaš pravosnažno osuđen na sedam godina zatvora

Glavaš je najavio nastavak pravne borbe i smatra da je ova presuda pokazala da Visoki krivični sud nije potreban hrvatskom pravosuđu.

Više hrvatskih udruženja zatražilo je od predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića da Glavašu oduzme generalski čin i državna odlikovanja.

Milanović je Glavašu vratio čin i odlikovanja, koja mu je oduzeo nekadašnji hrvatski predsjednik Ivo Josipović.

Kršeći odluku Josipovića, Milanović se tada pozvao na odluku Ustavnog suda iz 2015. godine, koju je, inače, osporavao Vrhovni sud Hrvatske.

/SRNA/

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Andrej Plenković

Branimir Glavaš osuđen

presuda

Hrvatska

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