Plenković "primio k znanju" presudu Glavašu

Autor:ATV
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Hrvatski premijer Andrej Plenković nije htio da komentariše presudu Visokog krivičnog suda, koji je Branimira Glavaša pravosnažno osudio na sedam godina zatvora zbog ratnih zločina počinjenih nad srpskim civilima u Osjeku 1991. godine.
Plenković je rekao novinarima da je pročitao vijest, odnosno "primio k znanju".
Visoki krivični sud Hrvatske pravosnažno je osudio ratnog komandanta hrvatskih snaga u Osijeku Branimira Glavaša na sedam godina zatvora u slučaju "Selotejp" za ratne zločine nad osiječkim Srbima 1991. godine.
Osim Glavaša, Gordana Getoš Magdić pravosnažno je osuđena na četiri godine zatvora zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva, a Dinko Kontić i Zdravko Dragić na po tri godine.
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Branimir Glavaš pravosnažno osuđen na sedam godina zatvora
Glavaš je najavio nastavak pravne borbe i smatra da je ova presuda pokazala da Visoki krivični sud nije potreban hrvatskom pravosuđu.
Više hrvatskih udruženja zatražilo je od predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića da Glavašu oduzme generalski čin i državna odlikovanja.
Milanović je Glavašu vratio čin i odlikovanja, koja mu je oduzeo nekadašnji hrvatski predsjednik Ivo Josipović.
Kršeći odluku Josipovića, Milanović se tada pozvao na odluku Ustavnog suda iz 2015. godine, koju je, inače, osporavao Vrhovni sud Hrvatske.
/SRNA/
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