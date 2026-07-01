Nevrijeme nanijelo štetu poljoprivrednicima u BiH: ''Grad se mogao lopatom kupiti''

Nestabilno vrijeme sa jakom kišom i gradom zahvatilo je BiH te nanijelo veliku štetu poljoprivrednim usjevima i zasadima.

Uništene su mlade povrtne biljke, ali i plastenici. Takođe, prema lokalnim izvještajima, zabilježeno je i lomljenje stabala.

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Štete u malinjacima

Na području Podrinja stradali su i plodovi malina koji su prispjeli za berbu. Prema riječima Ivana Stojanovića, predsjednika Upravnog odbora Udruženja malinara Bratunca, Srebrenice i Milića "Vilamet", kiša na ovom području još uvijek pada pa je trenutno teško procijeniti kolika je šteta.

"Ima štete, kako na malinama tako i na ostalom voću i povrću. Gdje god je udarao grad, tu je i oštećeno. Dosta maline je sazrelo, njih je omlatio vjetar zajedno sa gradom, opala je po zemlji, danas je kiša i to će da istruli", kaže Stojanović.

Božija volja, dodaje, navodeći kako su znali prebroditi i veće štete. Trenutno je najveća briga kako skinuti zrele plodove, jer ako opadnu, od njih neće biti ništa.

U tom poslu sputava ih kiša koja i dalje pada, iako slaba, sasvim dovoljno da onemogući bilo kakav rad u njivi.

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"Kad stane kiša i ugrije sunce, tek tada će se vidjeti prava šteta, ima tu i lomova grana, one su sad zelene, ali opet kažem, moglo je biti i gore. Grad je padao mlatio petnaestak minuta, mogao se lopatom kupiti", priča Stojanović, dodajući da još uvijek nije dogovorena konačna cijena maline za 2026. godinu.

Akontativna cijena, koju su objavile dvije lokalne hladnjače je 7 KM/kg, dok ona kontrolisana i organska može ići i po višoj cijeni.

Moguće nove nepogode

Meteorolozi su upozorili na mogućnost novih jačih pljuskova, olujnog vjetra i leda i tokom srijede i četvrtka, 1. i 2. jula.

"Najjače nepogode se očekuju od 1. jula uvečer od 20 sati do 2. jula, ujutru do 07.00 sati. U četvrtak će temperatura biti oko 10 do 15 stepeni niža u odnosu na prethodne dane", naveli su iz RHMZ-a.

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Protivgradna preventiva Republike Srpske dejstvovala je jučer sa 157 protivgradnih raketa, zahvaljujući čemu su, navode, znatno smanjene štete od grada.

"U opasnosti je bila Hercegovina i kompletno Podrinje, ali su pravovremenim dejstvima procesi kontrolisani, te je izbjegnuta pojava jačeg grada. Strijelci na terenu i sistem video nadzora, osim pljuskova i grmljavine, evidentirali su i pojavu sugradice u pljusku na području Zvornika", saopšteno je iz ovog preduzeća.

(AgroKlub)