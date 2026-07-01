Brčko proglasilo 4. i 11. jul za Dane žalosti

Gradonačelnik Brčko distrikta Siniša Milić proglasio je 4. i 11. jul danima žalosti na području distrikta, povodom obilježavanja godišnjica stradanja u proteklom ratu.

Dan žalosti 4. jula proglašen je povodom obilježavanja stradanja u Srednjem Podrinju i Birču, a 11. juli u znak sjećanja na stradanja u Srebrenici.

Milić je podsjetio da Savjet ministara ni ove godine nije postigao konsenzus o proglašenju dana žalosti na nivou BiH.

"S obzirom na te okolnosti, činjenicu da će na području entiteta biti proglašeni dani žalosti, za različite datume, i uvažavajući pravnu prirodu i multietnički karakter ove zajednice, nakon konsultacija sa političkim partnerima, u skladu sa svojim ovlaštenjima, donio sam ovakvu odluku", izjavio je Milić.

On je naglasio da ova odluka predstavlja najdublji izraz poštovanja prema svim žrtvama proteklog rata, bez obzira na njihovu nacionalnu pripadnost, kao i čin solidarnosti sa njihovim porodicama i sunarodnicima.

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Milić je pozvao sugrađane na dostojanstvo i pijetet prema svim žrtvama, poručivši da to nije političko, već pitanje civilizacijskog dostignuća i opšte kulture.

On je dodao da se prošlost ne može promijeniti, ali da se uz međusobno uvažavanje, poštovanje i praštanje može učiniti da posljedice rata svima budu manje teške, a budućnost u zajednici izvjesna i poželjna.