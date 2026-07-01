Preminuo pjevač grupe Vilidž pipl

Pjevač američke grupe Vilidž pipl, Viktor Vilis, preminuo je u 75. godini, saopštila je njegova porodica.

U objavi njegove supruge na internetu navodi se da je Vilis preminuo juče, nakon kraće teške bolesti.

Predsjednik SAD Donald Tramp napisao je na mreži Trut sošl da je Vilis bio "sjajan i srećan čovjek" kojem je bilo drago što američki lider na mitinzima koristi pjesmu "Vaj-Em-Si-Ej" grupe Vilidž pipl.

Tramp je naglasio da je grupa Vilidž pipl bila uz njegov pokret od samog početka.

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"Moje saučešće porodici i grupi. Viktor Vilis će nam veoma nedostajati", napisao je Tramp.

(SRNA)