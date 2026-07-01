Milica Pavlović objavila ''konkurs za momka'': Pronađi me, potrudi se..

Pjevačica Milica Pavlović obradovala je publiku sa novim albumom nesvakidašnjeg naziva “Caka” sa deset novih pjesama koje su već osvojila srca njenih fanova. Ona je govorila za kamere i otkrila sve detalje poslovnog, ali i privatnog života.

Kako je priznala, još uvijek je sama, a konkurs za dečka raspisala je upravo pred objektivom.

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– Dvije godine sam studiozno radila na albumu “Caka”. Prvo sam sama slušala sve melodije, a onda radila tekstove sa Ljiljanom Jorgovanović, pa sam nakon toga uključila i Vladu Uzelca sa kojim sam mijenjala neke stvari. Dvije godine sam u ovim pjesmama, vizuelnim rješenjima, problemima… Sada mi je mnogo lakše kada je avion “Caka” sletio, da podijelimo sve ovo zajedno – rekla je Milica Pavlović na početku razgovora za Blic.

S obzirom na to da kroz album “Caka” pjeva o odnosu muškarca i žene iz različitih uglova i void nas kroz veliki broj tabu tema o kojima se rijetko govori, Milica je otkrila da li je ona nekada bila prevarena i kako je pristala da u spotu za pjesmu “Voli ga i ti” bude u krevetu sa dva muškarca.

– Mene niko nikada nije prevario, a ko bi se usudio (smijeh), šalim se naravno. Kada sam pročitala scenario za tu numeru, bilo mi je jako neprijatno, ali sam imala povjerenje u reditelja Andriju sa kojim već duži vremenski period sarađujem. Rekla sam: „Okej, ako ti smatraš da tako treba da bude, nemam problem“. Zamislila sam da sam Monika Beluči, ušla sam u ulogu i vidim da su reakcije sjajne – rekla je, između ostalog Milica.

Kako je u ranijim ekranizacijama svojih spotova imala puno scena sa atraktivnim manekenkama, zanimljivo je bilo čuti sa kim je prijatnije raditi, sa ženama ili sa muškarcima.

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– Želite najiskrenije da vam kažem? Sa ženama – rekla je Milica i objasnila da bi uvijek prije dala prednost svojih prijateljicama, nego nekom muškarcu koji mora da se dokazuje kako bi zaslužio njeno povjerenje.

Jedna od njenih pjesama pod nazivom „Derište“ govori o razmaženom muškarcu, a na pitanje da li je ona nekada bila to „derište“, rekla je:

– Nikada nisam bila derište, ali sam imala slučaj sa takvima (smijeh). Tu pjesmu svako može da shvati kako želi, a mi smo imali ideju da je to „derište“ po karakteru, a ne mora da znači po broju godina.. Iskreno, ja sam imala i jedne i druge – rekla je ona.

Važi za jednu od najpoželjnijih pjevačica, a na pitanje koja je njena „caka“ i da li može da je podijeli sa ženama, rekla je:

– Pa vidiš koliko mi to ide od ruke. (smijeh) Umjesto da pričam o tome koliko sam otvorena za ljubav, kao što jesam, umjesto da pričam o tome da zaista želim da se pojavi pravi muškarac sa idejom kako ići kroz život. Muškarac koji umije da vodi sebe, pa će samim tim i mene, ja pričam o tome kako bih se družila sa prijateljicama i držala ih za ruke. Sama sebi uskačem u stomak – rekla je ona.

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Smatram sebe dobrom djevojkom

A na pitanje da li bi možda pored sebe voljela da ima nekog sportistu, na primjer fudbalera, vaterpolistu ili košarkaša, rekla je:

– Samo da je muškarac i da nije derište, jer ja živaca za to nemam. Dakle, muškarci 35 plus, može i minus pronađite me, ja sam otvorena za ljubav. Smatram sebe dobrom djevojkom, ispravnom, znam da pjevam, znam da igram. Pjevušim kad ustanem, kad se tuširam…doduše sad nas je dvije. Moja pudlica Ru dolazi sa mnom u paketu, tako da, frajeru pronađi me, potrudi se – rekla je ona.