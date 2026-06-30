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Popularna pjevačica ponovo završila u bolnici

Autor:

ATV redakcija
30.06.2026 17:16

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Махрина, пјевачица
Foto: Instagram Screenshot

Pjevačica Mahrina ponovo je završila u bolnici, a nakon što je na društvenim mrežama objavila fotografiju iz bolničkog kreveta na kojoj prima infuziju, otkrila je da je morala na novu operaciju.

Naime, pjevačica je u maju ove godine hitno operisana nakon što joj je pozlilo na odmoru, kada su joj ugradili stent u bubreg, koji su sada morali da zamijene.

Nakon objave iz bolnice, Mahrina se oglasila i otkrila šta se dogodilo.

"Imala sam istu operaciju kao prošli put, doktori su morali da mi zamijene stent. Bili su uski ti neki kanali, kamen se zadržavao i pritiskao bubreg, pa smo morali to da regulišemo i stavili smo drugi. Dobro sam, oporavljam se polako. Dakle, stavljen je drugi stent i sada bi trebalo da sve bude u redu. Biće, nadam se, to sve kako treba", rekla je.

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Pjevačica je poručila da se osjeća dobro i da oporavak protiče kako treba, uz nadu da će nakon ove intervencije zdravstveni problemi konačno biti riješeni.

(GrandTV)

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Tagovi :

Mahrina

Pjevačica

zdravstveno stanje

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