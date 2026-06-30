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Pjevačica izvrijeđala ženu Slobe Radanovića, nije birala riječi

Autor:

ATV redakcija
30.06.2026 13:40

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Слоба Радановић
Foto: Youtube/K1 Televizija

Starleta Atina Ferari, koja se odnedavno bavi i pjevanjem, često u javnosti daje šokantne izjave a jedna je posebno šokirala sve kada je progovorila o našem pjevaču i njegovoj supruzi.

Naime, ona je jednom prilikom bez dlake na jeziku oplela po Slobi Radanoviću i njegovoj supruzi Jeleni Radanović.

- Sloba je loš čovjek, a njegovu ženu ne daj Bože nikome - rekla je Atina Aferari i nije štedela riječi kada je komentarisala brak Slobe Radanovića, te je pjevača nazvala jako lošim čovekom čije joj se ponašanje nimalo ne dopada.

- Taj Sloba Radanović nije nikakav frajer, jako je loš i kao čovjek, upoznala sam ga - izjavila je starleta, a onda brutalno izvređala njegovu suprugu Jelenu.

- Ono što je oženio Sloba, ja ni laserom ne bih pipala. Znači strašno, ne daj Bože nikome onakve žene! - rekla je Atina.

Podsjetimo, Jelena je trenutno na moru gdje uživa punim plućima. Odande se oglašava te pokazuje kako uživa u toplim danima.

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Ona je pratioce na društvenim mrežama ostavila u šoku kada je otkrila da se podvrgla rigoroznom postu, te da neće jesti 100 sati.

Jelena Radanović je podijelila fotografiju sa plaže na kojoj pozira na ležaljci u cvetnom bikiniju, a njen potpuno ravan stomak i vitak struk privukli su veliku pažnju. Mnogi pratioci su prokomentarisali da je drastično smršala, a onda je uslijedilo objašnjenje kako joj to polazi za rukom.

– Kokteli prolaze pored mene, na 88 sati posta sam. Sutra ujutru će biti 100 sati i tada ću jesti – poručila je Jelena, dok je konobar oko nje služio pića.

(telegraf)

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Atina Ferari

Sloba Radanović

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