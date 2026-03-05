Logo
Sloba Radanović poslije drame oko povratka sletio u Srbiju

ATV

05.03.2026

09:09

Sloba Radanović je malo prije 9 časova stigao u Srbiju.

On se kući vratio sa Maldiva, na kojima je boravio sa porodicom.

Prethodnih dana je bilo upitno kako će i u kom trenutku, zbog rata na Bliskom istoku, moći da se putuje sa Maldiva, pošto se većina ljudi za Srbiju vraća preko Dubaija, čiji su aerodromi bili zatvoreni.

Na Maldivima su u isto vrijeme kada i Radanovići bili i Katarina i Darko Lazić, kao i Luna i Marko Miljković.

Oni se još uvijek nisu vratili u Srbiju, ali su saopštili da su pronašli rješenje i način za povratak.

(Telegraf.rs)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Sloba Radanović

Pjevač

Dubai

