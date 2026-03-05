Logo
Large banner

Srceparajući detalji nesreće u kojoj su poginule majka i kćerka

Autor:

ATV

05.03.2026

08:53

Komentari:

0
Преминуле мајка и кћерка Едиса Каришик и Лејла Каришик
Foto: Društvene mreže

Edisa Karišik (44) i njena kćerka Lejla Karišik (12), stradale u u teškoj saobraćajnoj nesreći u Sjenici, dok je Edisin devetogodišnji sin zadobio teške tjelesne povrede i još uvijek je životno ugrožen. Oni su se se, u trenutku tragedije, vraćali sa iftara na kojem su bili zbog Ramazana.

Saobraćajna nesreća se dogodila u utorak uveče, kod samog izlaza iz Sjenice, a poginula žena se u tom trenutku, sa dvoje maloljetne d‌jece, vraćala sa iftara na kojem je bila kod brata i snaje.

"Edisa je sa dvoje mlađe d‌jece otišla kod sestre i zeta na iftar, posle kog je odlučila da prošeta do stana u kojem je živjela. Inače, iftar se uglavnom organizuje oko 18 sati, kada padne mrak. U vrijeme Ramazana, vjernici tokom cijelog dana ništa ne jedu i ne piju vodu i onda uveče prekidaju post i tada jedu. Kod nas se to zove iftar, i običaj je da se poslije njega prošeta", rekla je sagovornica Blica.

Kako se saznaje od stanovnika Sjenice, ova nesreća potresla je sve sugrađane stradale žene i poginule d‌jevojčice, a Edisina porodica satima je nijemo sjed‌jela od bola – bez ijedne progovorene riječi.

Кајмакоски 1

Scena

Oglasio se advokat Kajmakoskog, iznio jezive detalje otmice

"Nakon večere na kojoj je bila sa d‌jecom kod brata i snaje, Edisa se uputila ka zgradi u kojoj je živjela sa porodicom u Sjenici. Njih troje su šetali ka kući, mesto nesreće je udaljeno na 10 minuta od njihove zgrade. Pretpostavljamo da su se zato tu zatekli. Kada je krenula da prelazi ulicu, auto je naletjelo na njih i eto", priča sagovornik.

Edisina Karišik porodica, prema riječima njihovih sugrađana, ne može da se pomiri sa činjenicom da su ona i mala Lejla poginule.

"Edisina porodica, posebno brat i snaja kod kojih je bila, u velikom su šoku. Oni su satima nepomično sjed‌jeli i gledali u jednu tačku. Mogli ste samo da im vidite suze koje klize niz lice. Jednu riječ niko nije progovorio. U kući je zavladao muk i tuga. Svi su nijemi od bola i skrhani. Samo da se d‌ječak oporavi, ovo je ogromna tragedija. Cijela ta porodica je divna, takva je bila i Edisa, takav joj je i muž… O njima i njihovoj d‌jeci imam samo riječi hvale", otkriva sagovornica.

Полиција Србија

Hronika

Jezivi detalji napada na mladića (17): Pretukli ga drvenom motkom, otac ga našao u lokvi krvi

Ona je dodala da je ova nesreća velika tragedija i za porodicu vozača, jer, kako tvrdi, radi se o uglednoj i časnoj porodici.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Edisa Karišik

Lejla Karišik

Saobraćajna nezgoda

Srbija

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Полиција Србија

Hronika

Užas: Nasilnici drvenom motkom umalo ubili tinejdžera

4 h

0
Језиви детаљи напада на младића (17): Претукли га дрвеном мотком, отац га нашао у локви крви

Hronika

Jezivi detalji napada na mladića (17): Pretukli ga drvenom motkom, otac ga našao u lokvi krvi

4 h

0
Пас кангал

Hronika

Psi rastrgali ženu: Poznato u kakvom je stanju

5 h

0
Драма у Теслићу: Пријетио полицајцима да ће им пуцати у дјецу

Hronika

Drama u Tesliću: Prijetio policajcima da će im pucati u djecu

14 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

53

Poznato kada počinje isplata penzija u Srpskoj

12

50

Zaplijenjena roba za internet prodaju u vrijednosti 205.000 KM

12

42

Džastin Timberlejk podnio tužbu: Taj video će mi uništiti život

12

42

Bitno: O sanaciji loših puteva u Srpskoj

12

37

Pjevač doživio debakl: Na nastup mu niko nije došao

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner