Psi rastrgali ženu: Poznato u kakvom je stanju

ATV

05.03.2026

07:30

0
Пас кангал
Foto: Pexels

Gordana D. (57), koja je u napadu pasa zadobila teške tjelesne povrede opasne po život, nalazi se na Odjeljenju "Šok A" u KC Srbije gdje se ljekari još uvijek bore za njen život.

U ponedeljak uveče u porodičnoj kući Gordane D. na Voždovcu, nesrećnu ženu su napali psi rase kane korso koji su joj tom prilikom nanijeli jezive povrede.

"Gordana D. je sa teškim povredama primljena na odjeljenje reanimacije u Urgentnom centru u Beogradu. Ona se trenutno nalazi na odeljenju Šok A, u teškom stanju i pod neprestanim je nadzorom ljekara", rekao je izvor.

Prema nezvaničnim saznanjima, radi se o vlasničkim psima, čiji je vlasnik sin povrijeđene žene.

"Krvi je bilo na sve strane"

Komšije povrijeđene žene, koje su prve pritekle u pomoć, opisale su trenutak napada kao izuzetno brutalan. Prema njihovim riječima, ženu su psi oborili i počeli da je ujedaju po rukama i tijelu.

"Čuli smo vrisku i zapomaganje. Povrijeđena žena je vikala: "Ja sam Nora, ja sam Nora!" - rekle su komšije. Navodno, Nora je nadimak po kom su je prijatelji znali.

Kako se pretpostavlja, žena je pokušavala na taj način da urazumi životinje, objašnjavajući im da je to ona, koja im je poznata, ali bezuspješno.

Prema nezvaničnim informacijama, Gordana je zadobila teške povrede ekstremiteta, otkinuto joj je meso sa ruke, prenosi Kurir.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

napad psa

