Ubijen visoki zvaničnik Hamasa

ATV

05.03.2026

07:23

Убијен високи званичник Хамаса
Foto: Tanjug / AP / Vahid Salemi

Libanski državni mediji javljaju da je u izraelskom napadu tokom noći ubijen zvaničnik Hamasa, što je prvo prijavljeno ciljano ubistvo člana terorističke grupe otkako su američko-izraelski napadi na Iran pokrenuli regionalni rat.

"Vasim Atalah el-Ali i njegova supruga ubijeni su kada je neprijateljski dron ciljao njihovu kuću u Bedaviju, palestinskom kampu u blizini Tripolija, u napadu pred zoru", javlja Nacionalna novinska agencija (NNA), opisujući čovjeka kao visokog zvaničnika Hamasa, prenosi Telegraf.

