Iran negira da je ispalio raketu na Tursku

Izvor:

Anadolija

05.03.2026

08:43

Балистичка ракета
Foto: Tanjug/AP

Iranske oružane snage saopštile su da poštuju suverenitet Turske i negiraju ispaljivanje bilo kakve rakete prema njenoj teritoriji, prenijeli su državni mediji.

Tursko ministarstvo odbrane saopštilo je u srijedu, 5. marta da su iz Irana ispaljene balističke rakete ka turskom vazdušnom prostoru neutralisale su snage NATO-a.

Полиција Србија

Hronika

Užas: Nasilnici drvenom motkom umalo ubili tinejdžera

Kako je navedeno, balistička municija koja je ispaljena iz Irana neutralisana je pomoću vazdušne i raketne odbrane NATO-a raspoređenih u istočnom Mediteranu, prenosi Anadolija.

Izrael Iran

Iran

Izrael

Turska

