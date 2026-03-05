Iran negira da je ispalio raketu na Tursku

Iranske oružane snage saopštile su da poštuju suverenitet Turske i negiraju ispaljivanje bilo kakve rakete prema njenoj teritoriji, prenijeli su državni mediji.

Tursko ministarstvo odbrane saopštilo je u srijedu, 5. marta da su iz Irana ispaljene balističke rakete ka turskom vazdušnom prostoru neutralisale su snage NATO-a.

Kako je navedeno, balistička municija koja je ispaljena iz Irana neutralisana je pomoću vazdušne i raketne odbrane NATO-a raspoređenih u istočnom Mediteranu, prenosi Anadolija.