Oboreni iranski bombarderi neposredno pred napad na američku bazu

Iranski ratni avioni bili su "dva minuta" udaljeni od napada na katarsku vazduhoplovnu bazu Al-Udeid, najveću vojnu bazu u kojoj se nalaze američke trupe na Bliskom istoku, prije nego što su ih katarski avioni F-15 oborili, izvještava "CNN", pozivajući se na dva neimenovana izvora upoznata sa tim pitanjem.

Taktički bombarderi Su-24 Revolucionarne garde iz sovjetskog doba identifikovani su kako nose "bombe i vođenu municiju" prema Al-Udeidu, u kojem se obično nalazi oko 10.000 američkih vojnika, i katarskom kompleksu za preradu prirodnog gasa Ras Lafan, i nisu odgovarali na radio pozive, kaže jedan od izvora.

Svijet Ubijen visoki zvaničnik Hamasa

Avioni su se srušili u katarskim teritorijalnim vodama, a u toku je potraga za posadama, kažu zvaničnici.