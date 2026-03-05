Logo
Ni slučajno ne bacajte ljuske od bijelog luka: Poslužiće kao prirodno đubrivo za cvijeće

ATV

05.03.2026

08:41

Ни случајно не бацајте љуске од бијелог лука: Послужиће као природно ђубриво за цвијеће
Foto: Isabella Mendes/Pexels

Svaki put kada ljuštite bijeli luk, vjerovatno ljuske automatski završe u kanti za smeće. I to je greška koju od danas nećete ponavljati. Ljuske bijelog luka su jedno od najmoćnijih prirodnih đubriva za cvijeće koje možete napraviti kod kuće – besplatno, bez hemije i bez ikakvog truda.

Biljke ih obožavaju, a rezultati se vide za kratko vrijeme.

Zašto su ljuske bijelog luka tako dobre za biljke

Ljuske bijelog luka bogate su kalijumom, fosforom i sumporom – mineralima koji su biljkama neophodni za zdrav rast, jak korijen i bogato cvjetanje.

Kalijum pomaže biljkama da bolje podnose sušu i bolesti, fosfor jača korijen, a sumpor prirodno odbija štetočine koje uništavaju cvijeće. Prirodno đubrivo za cvijeće od ljuski bijelog luka djeluje polako i sigurno, bez rizika od pretjeranog đubrenja koje može da ošteti biljke.

Kako da napravite đubrivo od ljuski bijelog luka

Najjednostavniji način je da napravite čaj od ljuski.

Uzmite ljuske od jedne do dvije glavice bijelog luka i potopite ih u litar hladne vode. Ostavite da odstoje najmanje dvanaest sati, a još bolje preko noći. Ujutru procijedite tečnost i zalijte biljke kao i obično.

Ovaj rastvor možete koristiti jednom nedjeljno, i to i za sobno cvijeće i za biljke u bašti.

Drugi način je da ljuske direktno ubacite u zemlju oko biljke ili ih pomiješate sa kompostom. Kako se ljuske razlažu, hranljive materije polako ulaze u zemlju i hrane korijen.

Ovaj metod je posebno dobar za biljke u bašti i cvjećnjacima.

Trik koji pravi razliku

Ako primjetite da vaše cvijeće ima žute listove ili slabo cvjeta, to je često znak da mu nedostaje kalijum.

Prirodno đubrivo za cvijeće od ljuski bijelog luka je prvi korak koji treba da probate prije nego što posegnete za skupim preparatima iz cvjećare. Mnogi koji su probali ovaj trik kažu da su rezultate vidjeli već nakon dvije do tri nedjelje – zeleniji listovi, više pupoljaka i biljke koje izgledaju kao nove, prenosi Krstarica.

Ljuske bijelog luka više nikad neće završiti u kanti. Vaše cvijeće će vam biti zahvalno – i to će se vidjeti.

bijeli luk

Cvijeće

Biljke

