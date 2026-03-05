Logo
Čuveni brend košulja nestaje sa tržišta: Čak 400 radnika ostaje bez posla

05.03.2026

Кошуља
Foto: Unsplash

Jedan od najstarijih i najpoznatijih njemačkih proizvođača košulja odlazi u istoriju poslije čak 163 godine poslovanja.

Kompanija koja je decenijama bila simbol njemačkog kvaliteta više ne može da nastavi rad, a posljedica toga je da će oko 400 zaposlenih izgubiti posao.

Firma je osnovana još u 19. vijeku i godinama je bila poznata po proizvodnji kvalitetnih muških košulja i odeće. Međutim, posljednjih godina suočila se sa velikim finansijskim problemima, padom potražnje i sve jačom konkurencijom na tržištu tekstila.

Prema navodima njemačkih medija, kompanija je pokušavala da pronađe rješenje kroz restrukturiranje i traženje investitora, ali to nije bilo dovoljno da se firma spasi. Na kraju je odlučeno da se poslovanje ugasi.

400 radnika ostaje bez posla

Zatvaranje kompanije direktno pogađa oko 400 zaposlenih, koji će ostati bez radnih mjesta. Za mnoge od njih to je težak udarac, jer su pojedini radnici u firmi proveli i više decenija.

Sindikat i radnički savjeti sada pokušavaju da pronađu rješenja za pogođene radnike, uključujući:

  • otpremnine
  • programe prekvalifikacije
  • pomoć u pronalaženju novog posla
  • Još jedan udar za njemačku tekstilnu industriju

Ovaj slučaj je još jedan pokazatelj krize u njemačkoj modnoj i tekstilnoj industriji. Posljednjih godina mnoge tradicionalne kompanije suočavaju se sa problemima zbog:

  • rastućih troškova proizvodnje
  • inflacije
  • promjene navika kupaca
  • sve jače konkurencije iz Azije i onaljn prodaje.

Zbog toga čak i brendovi sa dugom tradicijom, koji postoje više od jednog vijeka, danas teško opstaju na tržištu, prenosi Telegraf.

