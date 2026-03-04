Logo
Drama u Saudijskoj Arabiji: Iranci napali najveću rafineriju na Bliskom istoku

Izvor:

Novosti.rs

04.03.2026

17:26

Komentari:

0
Драма у Саудијској Арабији: Иранци напали највећу рафинерију на Блиском истоку
Foto: Pixabay

Ministarstvo energetike Saudijske Arabije oglasilo se povodom napada na rafineriju Ras Tanura, prenose saudijski mediji.

Ministarstvo je potvrdilo da pokušaj napada dronom na rafineriju Ras Tanura nije prouzrokovao nikakvu štetu, kao i da nije uticao na snabdijevanje naftom.

Rafinerija Ras Tanura, u vlasništvu kompanije Saudi Aramko, najveća je na Bliskom istoku, sa kapacitetom prerade od oko 550.000 barela dnevno i dio je velikog energetskog kompleksa, prenosi Golf Tajms.

Ovaj incident dešava se u trenutku kada su tenzije na Bliskom istoku u porastu.

Iranske snage su u prethodnim danima izvele seriju napada dronovima i raketama na američke baze i diplomatske objekte u regionu, uključujući i napad na američki konzulat u Dubaiju, gdje je dron izazvao požar bez povrijeđenih.

Komentari (0)
