Drama u Saudijskoj Arabiji: Iranci napali najveću rafineriju na Bliskom istoku

Ministarstvo je potvrdilo da pokušaj napada dronom na rafineriju Ras Tanura nije prouzrokovao nikakvu štetu, kao i da nije uticao na snabdijevanje naftom.

Rafinerija Ras Tanura, u vlasništvu kompanije Saudi Aramko, najveća je na Bliskom istoku, sa kapacitetom prerade od oko 550.000 barela dnevno i dio je velikog energetskog kompleksa, prenosi Golf Tajms.

Ovaj incident dešava se u trenutku kada su tenzije na Bliskom istoku u porastu.

Iranske snage su u prethodnim danima izvele seriju napada dronovima i raketama na američke baze i diplomatske objekte u regionu, uključujući i napad na američki konzulat u Dubaiju, gdje je dron izazvao požar bez povrijeđenih.