Putin sa Sijartom: Rusija ostaje pouzdan dobavljač energenata

Predsjednik Rusije Vladimir Putin sastao se u Kremlju sa ministrom spoljnih poslova Mađarske Peterom Sijartom sa kojim je razgovarao o saradnji u oblasti energetike.

Putin je na početku sastanka izjavio da su odnosi između Rusije i Mađarske stabilni i da se pozitivno razvijaju.

„Sve u svemu, odnosi su stabilni i pozitivno se razvijaju, mislim na pitanja energetske politike, uključujući ugljovodonike, i naš vodeći projekat – nuklearnu elektranu ‘Pakš’“, rekao je Putin.

Takođe je naveo da Moskva zna za napore mađarskog ministra spoljnih poslova u održavanju dinamike u odnosima između Rusije i Mađarske, „bez obzira na poznate poteškoće“.

Ruski predsjednik naglasio je da Rusija ostaje pouzdan dobavljač energenata. On je rekao da Mađarska ne može a da ne bude zabrinuta zbog situacije na globalnom i evropskom tržištu gasa i da je Rusija spremna da razgovara o ovom pitanju.

„Što se tiče ugljovodonika, razumijem da vas to brine, posebno isporuke nafte. Vidimo šta se sada dešava na svjetskom i evropskom tržištu gasa. Rado ćemo razgovarati o svim ovim pitanjima. I sve što zavisi od nas, mi smo uvijek ispunjavali sve svoje obaveze i, naravno, namjeravamo i spremni smo da to učinimo. Ne zavisi sve od nas, ali, ponavljam, uvijek smo bili pouzdani dobavljači“, rekao je Putin tokom sastanka.

Prema njegovim riječima, trgovinski promet Rusije sa Mađarskom opao je za 13 odsto prošle godine.

Putin je, takođe, izjavio da je donio odluku da oslobodi dvoje mađarskih državljana koji su nasilno regrutovani u Oružane snage Ukrajine, a koje je zarobila ruska vojska.

„Moći ćete, kako je premijer (Mađarske Viktor Orban) zatražio, da ih povedete sa sobom, direktno avionom kojim ste stigli i kojim ćete se vratiti u Budimpeštu“, rekao je ruski predsjednik.

Sijarto: Ne želimo da budemo uvučeni u sukob ili energo-rat

Mađarska smatra za prioritet energetsku bezbjednost i stoga ne želi da bude uvučena ni u kakav sukob, uključujući i energetski, rekao je na sastanku mađarski ministar Sijarto.

„Prolazimo kroz veoma teška vremena na međunarodnoj sceni. Mi, Mađari, brinemo zbog svakog rata, svakog sukoba. Za nas je najvažnija energetska bezbjednost naše zemlje, tako da ne želimo da budemo uvučeni u rat — oružani sukob ili energetski rat“, istakao je on.

Prema njegovim riječima, blokada cjevovoda „Družba“ od strane ukrajinske strane je politička odluka Kijeva.

„Ukrajina već nekoliko nedjelja blokira naftovod ‘Družba’ ka Mađarskoj. Oni blokiraju isporuke nafte na osnovu političke odluke“, podsjetio je Sijarto i istakao da je upravo zbog toga Budimpešta zainteresovana za stabilne i pouzdane isporuke gasa i ugljovodonika iz Rusije.

„Došao sam da bih dobio garancije, potvrdu da će čak i u ovim teškim vremenima ispunjenim konfliktima, ugljovodonici, prirodni gas i nafta, koji su potrebni Mađarskoj, biti stavljeni na raspolaganje Mađarskoj i da će biti isporučeni Mađarskoj“, rekao je Sijarto.

Sastanku prisustvuju i ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, zamjenik premijera Denis Manturov i pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov, kao i mađarski ambasador u Moskvi Norbert Konkolj.