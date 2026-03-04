Bogataši Dubaija se skrivaju u bunkerima i "sobama panike"

Bogata elita, naviknuta na beskrajni luksuz Dubaija, nikada nije računala da će im ikada biti potrebni visokotehnološki bunkeri, sve dok iranske rakete nisu počele da padaju na grad.

"Sobe panike" od milion dolara i utvrđeni podrumi u Dubaiju se pretvaraju u prava ratna skloništa.

Ekstremno bogatstvo ovog grada ogleda se i u činjenici da mnoge raskošne nekretnine - domovi milijardera, uticajnih preduzetnika i iseljenika - već kao standardni dio opreme imaju ugrađene futurističke "sigurne kuće", takozvane sobe panike i utvrđene podrume - čija cijena često dostiže milione.

Vrlo je vjerovatno da prije ovog vikenda mnogi od ovih neočekivanih ratnih bunkera nikada nisu ni bili korišćeni, s obzirom na izuzetno nisku stopu nasilnog kriminala u Emiratima, gde čak i manje krađe nose stroge kazne. Uz to, skrivanje od kiše iranskih projektila vjerojatno nikada nije palo na pamet superbogatima kada su ih ugrađivali u svoje zgrade sa pet zvjezdica.

Sve dok ovog vikenda prvi vojni udari nisu pogodili grad, zbog čega su brojni turisti spašavali živu glavu, Dubai je uglavnom bio nedodirljiv nedavnim sukobima na Bliskom istoku. Sve se to promenilo u subotu, kada su aerodrom u Dubaiju i luksuzni hoteli Fermont Palm i Burdž al Arab dramatično pogođeni bez upozorenja.