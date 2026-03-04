Logo
Large banner

Bogataši Dubaija se skrivaju u bunkerima i "sobama panike"

Izvor:

ATV

04.03.2026

17:34

Komentari:

0
Напад-Дубаи
Foto: Tanjug/AP Photo/Altaf Qadri

Bogata elita, naviknuta na beskrajni luksuz Dubaija, nikada nije računala da će im ikada biti potrebni visokotehnološki bunkeri, sve dok iranske rakete nisu počele da padaju na grad.

"Sobe panike" od milion dolara i utvrđeni podrumi u Dubaiju se pretvaraju u prava ratna skloništa.

Ekstremno bogatstvo ovog grada ogleda se i u činjenici da mnoge raskošne nekretnine - domovi milijardera, uticajnih preduzetnika i iseljenika - već kao standardni dio opreme imaju ugrađene futurističke "sigurne kuće", takozvane sobe panike i utvrđene podrume - čija cijena često dostiže milione.

илу-авион-26022026

BiH

Zakazan let iz Dubaija sa 156 državljana BiH

Vrlo je vjerovatno da prije ovog vikenda mnogi od ovih neočekivanih ratnih bunkera nikada nisu ni bili korišćeni, s obzirom na izuzetno nisku stopu nasilnog kriminala u Emiratima, gde čak i manje krađe nose stroge kazne. Uz to, skrivanje od kiše iranskih projektila vjerojatno nikada nije palo na pamet superbogatima kada su ih ugrađivali u svoje zgrade sa pet zvjezdica.

Напад-Дубаи

Svijet

Rakete lete na sve strane u Dubaiju i Abu Dabiju

Sve dok ovog vikenda prvi vojni udari nisu pogodili grad, zbog čega su brojni turisti spašavali živu glavu, Dubai je uglavnom bio nedodirljiv nedavnim sukobima na Bliskom istoku. Sve se to promenilo u subotu, kada su aerodrom u Dubaiju i luksuzni hoteli Fermont Palm i Burdž al Arab dramatično pogođeni bez upozorenja.

Podijeli:

Tagovi :

Dubai

Izrael Iran

bunker

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Авион, лет

Srbija

Otkazana dva leta iz Dubaija za Beograd

10 h

0
Још један авион из Дубаија слетио у Београд

Srbija

Još jedan avion iz Dubaija sletio u Beograd

11 h

0
Отказан лет из Дубаија за Сарајево

BiH

Otkazan let iz Dubaija za Sarajevo

13 h

0
Авион, лет

BiH

Za danas planiran povratak prve grupe državljana BiH iz Dubaija

13 h

0

Više iz rubrike

Револуционарна гарда преузима команду, очекују се још жешћи напади: Да ли се ствари отимају контроли?

Svijet

Revolucionarna garda preuzima komandu, očekuju se još žešći napadi: Da li se stvari otimaju kontroli?

3 h

0
Погођен танкер у Ормуском мореуз

Svijet

Pogođen tanker u Ormuskom moreuz

4 h

0
Америчка подморница потопила ирански ратни брод

Svijet

Nevjerovatan snimak! Ovako je američka podmornica pogodila iranski ratni brod

5 h

0
Америчка подморница потопила ирански ратни брод

Svijet

Američka podmornica potopila iranski ratni brod

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

02

Odron u rudniku u Kongu: Poginulo više od 200 ljudi, među njima i 70 d‌jece

21

02

ATV na mjestu gdje se tradicija ne zaboravlja: Mlade uče da znaju ko su i odakle su

21

00

Tjerao ženu da mu pošalje eksplicitne fotografije, pa ih slao njenoj porodici

20

51

Trenerski podvig Ognjena Zarića: Altah postao hit austrijske Bundeslige

20

47

Dobri rezultati na ponos Atletskog kluba Borac

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner